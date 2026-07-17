Bulega y Ducati, los más rápidos en un test en Barcelona con las MotoGP 2027 de 850cc

Aunque el Mundial de MotoGP ya está inmerso en el codiciado y necesario parón veraniego, tras un Gran Premio de Alemania que dejó una clasificación general muy interesante en la categoría reina, lo cierto es que el trabajo de las fábricas no se detiene ni lo más mínimo.

Por más que el regreso a las pistas no vaya a tener lugar hasta agosto, con el GP de Gran Bretaña en Silverstone (fin de semana del 7 al 9), las distintas marcas tienen trabajo que hacer en estas semanas. Y no tanto para las 11 citas que restan de curso, sino para preparar lo que suceda en una próxima temporada que será clave para todos.

Y es que hay que recordar que el año que viene MotoGP estrenará una nueva era, con un novedoso reglamento técnico que supondrá la llegada de prototipos de menor cilindrada, de 850cc, que además tendrán menos aerodinámica y no dispondrán de dispositivos de altura. A ello hay que sumarle otro gran cambio: Michelin dejará de ser el suministrador único de neumáticos para cederle el testigo a Pirelli.

Hace unas semanas, al término del GP de la República en Brno, los fabricantes pudieron participar en un test privado organizado por Pirelli para que los pilotos titulares tuvieran la oportunidad de empezar a rodar con las MotoGP del próximo curso, equipadas también con las nuevas gomas. Pero, más allá de eso, los ensayos no se detienen. De hecho, esta misma semana tras la visita a Sachsenring ha tenido lugar otro test con las MotoGP de 850cc.

Tanto el miércoles como el jueves, los pilotos probadores de distintas marcas tuvieron la oportunidad de hacer un ensayo a puerta cerrada en España, en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Concretamente, estuvieron presentes Ducati, Aprilia, KTM y Honda, para ponerse al manillar de las motos de 2027.

Nicolò Bulega Foto de: GPOne

Sobre este tipo de pruebas, las marcas no proporcionan ninguna información oficial. Pero nuestros compañeros de 'GPOne', web hermana de Motorsport.com, han podido saber que Ducati se mostró como la más rápida del test. Nicolò Bulega, líder del Mundial de Superbikes y probador de la casa de Borgo Panigale, se subió a la nueva Desmosedici y logró un mejor tiempo de 1:39.232.

Este registro es, en la práctica, un segundo y siete décimas más lento que el récord de la pista con las actuales MotoGP, un 1:37.536 que Alex Márquez logró con la Ducati de Gresini durante el Gran Premio de Catalunya de 2025.

Por detrás de Bulega, en el test se situó Dani Pedrosa con la KTM, a 766 milésimas (1:39.998). El español y el transalpino fueron los únicos del ensayo en bajar de la barrera del 1:40 en los dos días de pruebas. Tercero fue Takaaki Nakagami con la Honda, a 826 milésimas de Bulega (1:40.058). La tabla la cerró Lorenzo Savadori con la Aprilia, a 0.940 segundos (1:40.172).

Tiempos del test de Barcelona de MotoGP con las 850cc

Bulega (Ducati), 1:39.232 Pedrosa (KTM) a 0.766 segundos Nakagami (Honda) a 0.826 segundos Savadori (Aprilia) a 0.940 segundos