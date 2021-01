Bryan Toccaceli: de promesa frustrada a coach de la Academia de Rossi

El 1 de mayo de 2018, Bryan Toccaceli sufrió un fuerte accidente mientras entrenaba en la pista de cross de Baldasserona (San Marino). En un salto, su moto gripó y el piloto salió despedido contra la tierra. El joven de 23 años fue trasladado con pronóstico reservado al hospital Bufalini di Cesena, donde fue operado de dos fracturas en las vértebras. Sin embargo, su médula espina se vio seriamente afectada y le provocó una paraplejía permanente y redujo notablemente la movilidad en sus miembros superiores.

El suceso causó un gran impacto entre los pilotos italianos del mundial de MotoGP. El sanmarinense mantenía buena relación con algunos de ellos como Enea Bastianini o Valentino Rossi. A partir del siguiente gran premio ese año, muchos lucieron adhesivos con sus iniciales y su dorsal, BT60, para mandarle un mensaje de ánimo en su recuperación. De hecho, Rossi, ha continuado llevándolo en la parte trasera de su casco hasta ahora.

Toccaceli sigue recuperándose de aquel grave accidente que desde entonces le obliga a moverse en silla de ruedas. No obstante, esa desgracia no le ha hecho perder su pasión por las dos ruedas, y su amistad con Il dottore se mantiene. El ex piloto de motocross visita frecuentemente su rancho en Tavullia.

Rossi publicaba hace unos días un post en sus cuentas de redes sociales en el que aparecía Toccaceli durante un entrenamiento de motocross. Lo que hasta ahora era una diversión para el joven de 25 años, se convertirá en su trabajo, ya que supervisará a los pilotos de la VR46 Academy como coach durante sus entrenamientos en la que era su especialidad.

Este mismo jueves la VR46 Academy lo anunciaba, destacando que sus indicaciones serán fundamentales para ayudar a los pilotos a perfeccionar su rendimiento y, por tanto, a aprovechar el gran potencial de los entrenamientos de motocross.

"Estoy más que feliz y honrado de que me hayan dado esta oportunidad", comentó Toccaceli. "Cuando Uccio y Carlo me llamaron me alegré muchísimo y quiero darles las gracias de todo corazón. Daré lo mejor de mí para hacer un buen trabajo y estoy seguro de que los pilotos de la Academia y yo nos divertiremos mucho juntos".