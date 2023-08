En cinco años, Davide Brivio levantó de cero el equipo Suzuki en MotoGP, hasta convertirlo en campeón del mundo en 2020, con Joan Mir. Un éxito que causó admiración dentro y fuera del paddock de las dos ruedas, hasta el punto de que la Fórmula 1 se llevó al talentoso team manager italiano.

Durante el pasado GP de Austria, Motorsport.com pudo mantener una entrevista en exclusiva con el actual miembro del equipo Alpine F1, en la que dio algunas interesantes claves del porqué del hundimiento de los fabricantes japoneses en MotoGP.

Pregunta: ¿Cuál es su situación actual en la Fórmula 1 y sus desempeños?

Respuesta: "Ahora mismo trabajo en Alpine en el equipo de F1 y en estos momentos me ocupo de la Academy de pilotos. Allí tenemos nueve pilotos este año, desde el karting pasando por F4, F3, F2, y luego me ocupo de nuevos proyectos, lo que llamamos en Alpine Expansion Racing. Trabajé en la planificación del proyecto Dakar que haremos con Dacia"

P: Últimamente ha habido muchos movimiento y cambios en Alpine F1.

R: "Sí, ha habido algunos cambios en el management, se está creando buena energía positiva, funciones más claras y esperemos que la nueva organización funcione lo antes posible"

P: ¿Qué le parece el actual MotoGP?

R: "Desde un punto de vista deportivo es bonito ver cómo hay nuevos corredores que crecen y se están convirtiendo en pilotos de primera fila. Son jóvenes y han explotado en los últimos años. Pero por el bien del campeonato, es una lástima que los 'ganadores de carreras' con motos japonesas como Fabio Quartararo, Marc Márquez, Franco Morbidelli, Joan Mir o Alex Rins no tengan la posibilidad de luchar siempre por ganar. Esto, para mí, mejoraría mucho el espectáculo del MotoGP actual.

Davide Brivio llevó a Suzuki a ganar el título de MotoGP con Joan Mir en 2020 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sé que se habla mucho de Ducati y de su presencia numerosa en parrilla. Esto es una consecuencia de la situación. El problema es que como Ducati se ha hecho muy fuerte y tiene ocho motos, se nota mucho. Pero en Ducati han sido buenos y han conseguido llevar su moto hasta el nivel actual y quizás otros constructores han sido menos bravos a la hora de buscar o tener equipos satélites.

Creo que la situación necesitaría un mejor compromiso. Pero no es fácil porque son situaciones de mercado. Pero seguro que las ocho Ducati… son bastantes. Cuando no gana uno gana otro. Eso no es culpa de Ducati en absoluto, porque ellos han sido los mejores a la hora de construir la mejor moto. Y por eso ahora todo el mundo quiere su moto".

P: Tantas Ducati y que sean tan competitivas, ¿no se convierte en un arma contra el propio talento de los mejores pilotos?

R: "De un lado sí, es verdad. Pero en la historia del motociclismo ha sido siempre así, también es cierto que son los mejores pilotos los que suelen estar en las mejores motos. Cuando uno tenía una moto fuerte era difícil valorar el talento del piloto. Pero también entre los pilotos de Ducati hay diferencia de prestaciones, pilotos con más talento que otros. MotoGP es así. Se debe crear la combinación ganadora, el paquete ganador entre piloto y moto. Después, cual es el porcentaje de piloto o de moto… Esta situación de ocho Ducati en pista debería estimular a los otros fabricantes a 'robar’ equipos satélite. A negociar con otros equipos para atraerlos con sus motos competitivas. Un desafío para otros y que puedan aumentar el número de motos".

P: Y robar el talento técnico, como sucede en la F1 o en el fútbol.

R: "En F1 quizás es demasiado. En MotoGP los equipos son muy estáticos, uno tiene casi un puesto fijo. Hasta que uno no decide marcharse, es difícil que lo cambien. En F1, en el fútbol, en el basket, cuando no llegan los resultados se hace una reorganización. En cualquier deporte ocurre así. En MotoGP, en cambio, es todo un poco estático. Incluso si vuelves después de unos años están siempre casi las mismas personas".

P: ¿Cuál crees que es el motivo del hundimiento de los equipos japoneses?

R: Evidentemente los fabricantes japoneses tienen que ponerse al día en tecnología avanzada, como la aerodinámica y diversas innovaciones que han llegado a MotoGP y llevará tiempo. Yo también pienso que los equipos japoneses han trabajado durante muchos años del mismo modo. Y a la hora de competir entre ellos, todos trabajaban con el mismo sistema y no era un problema. Después llegó Ducati, luego Aprilia, KTM. Y las casas europeas trabajan con un espíritu mucho más racing, más ágil. Cuando pienso en los años anteriores, cuatro o cinco años atrás, los europeos se estaban siempre preparando con nuevas ideas, buscando explorar nuevos aspectos como la aerodinámica, los dispositivos de regulación de altura, mass damper, launch control, etc. Los japoneses, en cambio, continuaron con su filosofía y entonces ocurrió que cuando los europeos hicieron funcionar todas esas ideas, los japoneses, de repente, se quedaron atrás, porque no se habían preparado para el cambio. Y ahora están persiguiendo a los europeos.

Hay que decir que, además, los japoneses quizás hayan sido siempre un poco escépticos, no creían mucho en las nuevas soluciones, pensaban que la moto era algo más simple. Han empezado a trabajar en estas nuevas ideas sólo cuando se vieron obligados a hacerlo. Y así siempre vas por detrás. Los japoneses tenían una idea de MotoGP muy simple. Y Ducati, KTM o Aprilia han sido muy innovadores, con la mentalidad de encontrar siempre algo distinto, de ser vanguardistas. Pero es difícil de juzgar".

P: ¿Ve una solución a medio plazo?

R: "Otra cosa es que los japoneses han descuidado un poco el trabajo que se hace en pista, en el circuito. Obviamente es muy importante el trabajo que haces en casa al proyectar y diseñar una moto, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Los ingenieros en casa pueden hacer un trabajo bueno si existe previamente un trabajo muy bueno y eficiente en pista. Se necesita que el equipo en los circuitos tenga un gran nivel y una gran cualificación y que sepan trasladar la información justa a Japón, que hablen el mismo lenguaje técnico que los japoneses de la fábrica.

Brivio coincide con la opinión general de que MotoGP pierde interés teniendo a algunos de sus mejores pilotos sin opciones de ganar carreras Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

El punto de partida es la comunicación entre el team y la casa madre. Los europeos tienen la ventaja de que una persona como Gigi Dall’Igna (Ducati) o Romano Albesiano (Aprilia) están aquí, en el circuito… Hay una comunicación muy directa. En Japón creo que todo está un poco distanciado. Y encima me parece que ahora están muy concentrados sólo en el trabajo que se hace en fábrica. Y Honda y Yamaha ahora necesitan hacer una buena moto, pero yo no sé si tienen la información necesaria para hacer esa buena moto. No lo sé. Ahora veo MotoGP por TV y quizás puedo decir cosas inexactas, pero me parece que no se da suficiente importancia a lo que se hace en pista. El trabajo en pista es muy importante para seleccionar las mejores piezas, aquellas que realmente dan ventaja sin perder el rumbo y 'exprimir' todo lo que hay disponible.

Hace 15 o 20 años era diferente, más sencillo. Las motos eran mucho más simples, se fabricaban en casa y en el circuito se trabajaba y se mejoraba sobre el último cinco o diez % del rendimiento, y se mandaban algunas informaciones sobre pocos parámetros como el chasis, motor, neumáticos, suspensiones. Ahora hay muchos más instrumentos para recabar información, muchos más canales, se han desarrollado muchos sensores, programas con algoritmos complejos… Y por eso es fundamental saber transmitir y usar toda esa información que llega de la pista.

Creo que es un área donde los fabricantes japoneses puede mejorar. Porque luego a nivel de ingeniería los japoneses han tenido y tienen ingenieros de primera, ése no es el problema. No puedo pensar que estos ingenieros no sean capaces de hacer una buena moto, pero sí que no tienen las directrices adecuadas y las ideas correctas para construir una buena moto".

P: ¿Qué opinas de la decisión de Rins de ir a Yamaha?

R: Es una elección muy lógica, la verdad. Estaba en un equipo privado, ahora irá a un equipo oficial. El de Lucio -LCR Honda- es un gran equipo privado, de los mejores, pero un piloto siempre sueña y desea estar en un equipo de fábrica. Y además es inútil esconderlo, también a nivel económico la mejora es sustancial. Vas a un equipo oficial, tienes un trato más directo, te dan mucho más dinero.

P: ¿Volverá Davide Brivio algún día a MotoGP?

R: "No lo sé. Yo estoy bien y tomé la decisión de pasar a la F1 porque era muy curioso y estaba interesado en conocer otro mundo. No me explicaba por qué se necesitaban 700 personas para hacer correr dos coches. Y tenía curiosidad por saber cómo funcionaba una organización de ese tamaño. En estos años he aprendido mucho, tanto con equipo directamente como con la Academy, siempre en contacto con la F1. He aprendido mucho y encontrado personas muy buenas. Es una bellísima experiencia".

P: ¿Pero, y si surgiera una oportunidad?

R: [Risas] "Yo, como he dicho, estoy muy contento de estar en Alpine y vivir este mundo de la F1, que me está gustando y me está dando mucho. Si se presentara una oportunidad, ¿la consideraría? Sí. ¿Lo aceptaría? No lo sé...Pero nunca se puede decir nunca".