Davide Brivio emerge como posible remplazo de Alberto Puig al frente de Honda

Confirmado el adiós del piloto de Cervera (Lleida), el constructor japonés sigue en su proceso de reestructuración, donde destaca la salida del director técnico, Shinichi Kokubu, que fue sustituido por Shin Sato, en una operación que se materializó durante el pasado Gran Premio de Japón y a la que han seguido otra serie de movimientos dentro de la organización.

Según la información que maneja Speedweek, el próximo que podría dejar el cargo sería Alberto Puig, quien potencialmente podría ser reemplazado por Davide Brivio.

El italiano fue determinante en el fichaje de Valentino Rossi por Yamaha (2004), y una de las piezas clave en el proyecto de Suzuki con el que Joan Mir fue campeón del mundo en 2020. A finales de 2021 dejó la formación de la gran S para incorporarse al organigrama de Alpine, el equipo del grupo Renault que compite en el Mundial de Fórmula 1. Allí permaneció como director de carreras durante un año, antes de ser recolocado como director de programas fuera de la F1, y como máximo responsable de los jóvenes pilotos.

A lo largo de los últimos meses, su nombre ha ido ganando cuerpo como posible candidato a asumir el mando de Honda, en caso de que los jefes del constructor nipón así lo consideren. En este sentido vale la pena destacar que el propio Brivio negó este mismo viernes que la operación esté en marcha, curiosamente en la misma publicación que adelantó el asunto.

Por si te lo perdiste: MotoGP Cambios en los puestos de gestión de HRC en MotoGP y SBK

"Me quedaré en Alpine [en 2024]. No es cierto que mi contrato expire a finales de 2023. No puedo hablar de la duración exacta, pero el contrato tiene vigencia el año que viene", declara el italiano, desde Abu Dabi.

También Puig tiene contrato en vigor con Honda hasta finales de 2024, y no dejaría de ser llamativo que los japoneses decidieran resolver su acuerdo antes de tiempo. El expiloto español fue anunciado como team manager en 2018, después de que Honda prescindiera de Livio Suppo.