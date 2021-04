Brivio: “Hablar con Alonso no es muy distinto de hacerlo con Mir o Rins”

Este invierno, el italiano pilló a trasmano a la mayor parte del paddock de MotoGP al anunciar su marcha de Suzuki, donde dos décadas después acababa de reconquistar el título de la mano de Mir, para unirse al nuevo proyecto de Alpine en el Mundial de Fórmula 1, en el que Alonso está llamado a tirar del carro y hacerlo crecer.

Brivio, apasionado del automovilismo desde hace mucho tiempo, fue reclutado por Luca de Meo una vez que este asumió las riendas del grupo Renault, a principios de 2020. El italiano se encarga de supervisar y tratar de optimizar todas las operaciones de la división de Alpine desplazada a los grandes premios, y se coordina con Marcin Budkowski, el director ejecutivo de la escudería francesa.

Una de las labores de Brivio es la de tratar de extraer el máximo rendimiento de los pilotos, circunstancia que le lleva en muchos casos a compaginar su faceta de jefe con la de coach, para buscar que Alonso y Esteban Ocon, en este caso, estén lo más cómodos posible.

A las puertas de la tercera parada del calendario que este fin de semana se llevará a cabo en Portimao, Ocon suma dos puntos y figura el 12º en la tabla, justo por delante del asturiano (13º), que hace un par de semanas estrenó su casillero gracias a la sanción que los comisarios le impusieron a Kimi Raikkonen en Imola.

El papel de Brivio es casi más relevante en el caso del español que en el de su vecino de taller, habida cuenta de los dos años que Alonso se ha pasado alejado de la F1. Para el ex de Suzuki, que antes formó parte de la cúpula de Yamaha y del entorno más cercano a Valentino Rossi, dirigirse al ovetense no es muy distinto a hacerlo con otro deportista de alto nivel como lo pueden ser Mir o Alex Rins, vecino del mallorquín en la estructura de Hamamatsu.

“Hablar con Mir o Rins, y hacerlo con Fernando no es muy distinto. La relación que puede tener con los pilotos alguien como yo, que no soy ingeniero ni me centra en cuestiones técnicas o de puesta a punto, es muy similar en todos los casos”, explica Brivio en conversación con Motorsport.com.

“En mi rol, la relación con el piloto se basa en escucharle y en tratar de que esté en la mejor predisposición posible para que ofrezca su mejor versión. Hay que ver si está contento o si no, de qué cosas está contento y de cuáles, no”, añade el de Alpine. “Estamos hablando de un atleta, así que desde este punto de vista apenas existen diferencias entre si conduce una moto o un monoplaza”, concluye.

