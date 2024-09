Bradl señala a Honda: "Me obligan a pilotar con cosas que no funcionan"

Honda sigue buscando la salida a su actual crisis de resultados en el Mundial de MotoGP. La casa del ala dorada sigue en el fondo de la clasificación de constructores en esta temporada 2024 (con 37 puntos, más que la mitad de los que tiene Yamaha, con 72), y trató de aprovechar los pasados días de competición en el circuito de Misano para encontrar soluciones que marquen la diferencia.

Tras el Gran Premio de San Marino, el lunes se disputó en la pista italiana el último test oficial de la presente campaña, en la que HRC llevó algunas novedades, pero no el primer prototipo de la RC213V de 2025, que tardará aún más en llegar. Dentro de las actualizaciones, llamó la actuación un nuevo carenado aerodinámico que busca el efecto suelo, para acercarse a lo que llevan fábricas europeas como Ducati o Aprilia.

Mientras que Luca Marini quedó medianamente contento con las piezas nuevas, señalando que esta aerodinámica es un "primer paso" para volver a lo más alto y un "buen trabajo" de los ingenieros, Joan Mir quedó más decepcionado, señalando que esperaba un mayor número de novedades por parte de los de Tokio. Alguien que estuvo tanto en el gran premio del fin de semana como en el test de Misano fue Stefan Bradl, y el alemán criticó ciertas decisiones de Honda, con unas palabras bastante fuertes.

Antes de la carrera larga del domingo, el probador teutón cargó contra la política de HRC, comentando que no queda otra que "tomárselo con humor" y lamentando que le obliguen a pilotar con piezas que "no funcionan", al tiempo que explicó que aún queda una parte larga del camino para que la fábrica más laureada de las motos pesadas recupere su brillo del pasado.

"Hay que tomárselo con un poco de sentido del humor. Me obligan a pilotar con cosas que no funcionan", empezó diciendo Bradl. "En el Warm Up probamos una cosa, que era el último paso para, de alguna manera, seguir teniendo esperanzas. Eso no volvió a funcionar".

Stefan Bradl, Team HRC

"Ahora, estoy pilotando con la moto antigua, pero no en la especificación que me gustaría. Estamos rebotando en el triángulo [en un callejón sin salida], eso es evidente. De momento, no encontramos la solución o la forma de mejorar de alguna manera para salir de esta crisis", siguió.

De hecho, Bradl incluso se mostró desanimado con la situación tan compleja que le está tocando vivir en Honda: "Tengo que gestionar la carrera como pueda. No tengo 'feeling' con la moto. No tengo preparación física ni mental. No siento nada", finalizó.