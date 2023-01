Cargar el reproductor de audio

El reforzado equipo de pruebas y desarrollo de Honda, dirigido desde esta temporada por el ingeniero Ramón Aurín, debutó esta semana con dos días de entrenamientos privados en el Circuito de Jerez, aprovechando los ensayos de los equipos del Mundial de SBK, con los que compartió pista. Aunque Honda no ha facilitado ningún tipo de información sobre el trabajo desarrollado durante estas jornadas, el piloto de pruebas de la marca, el alemán Stefan Bradl, aseguró que no habían sido demasiado fructíferas debido a las bajas temperaturas.

"Pudimos completar cien vueltas, pero no fue un test muy relevante porque no se pudo ir rápido ya que los neumáticos no funcionaron debido a las condiciones de frío, al no superar los 10 o 12 grados en el ambiente", admitió Bradl en medios alemanes. "Hemos utilizado los mismos compuestos (Michelin) que se utilizan durante el gran premio, en mayo, cuando las temperaturas están por encima de los 30 grados", estableció una comparación el piloto.

"El test estuvo muy al límite por el frío, todo salió bien pero las condiciones no fueron buenas, especialmente el segundo día, con mucho viento y más frío. Estaba nublado y en esas condiciones los compuestos no funcionan de manera ideal. Fue difícil", subraya el alemán, pese a que los pilotos de SBK sí lograron rodar rápido, en tiempos de récord de la pista, seguramente con neumáticos más adecuados a las condiciones.

En el test de Jerez debutaba, también, el nuevo manager técnico de HRC, Ken Kawauchi, que intentará aportar su método de pequeños pasos que tuvo éxito en Suzuki.

"No verás exteriormente que la moto se esté cambiando por completo, eso no es posible en tan poco tiempo. Hay que ser realistas y asegurarte de no perderte más", advierte Bradl. "Estamos tratando de solucionar un problema tras otro y con ello mejorar todo el paquete, pero no solo en un área, tenemos que unir todas las partes".

El resumen es que no se pueden sacar grandes conclusiones de las dos jornadas de trabajo, y que todo deberá ser reprobado y reconfirmado en los test oficiales de pretemporada que se celebrarán en Sepang, donde se llevará a cabo el shakedow para probadores y novatos (del 5 al 7 de febrero) y el testo oficial con todos los pilotos, del 10 al 12 de febrero.

"Con temperaturas tan bajas, por debajo de los 12 grados, el aire contiene mucho oxígenos. Las condiciones en Sepang, con 35 grados, mucha humedad y calor, serán completamente diferentes. Hemos probado las piezas nuevas y las hemos clasificado para poder probarlas de nuevo en Malasia, no hemos descartado nada porque hay que probarlo y confirmarlo todo de nuevo", dijo el alemán, que sufrió una caída durante el test. "Con el frío de la mañana aprovechábamos para ensayar las salidas, haciendo vueltas lentas, lo que enfrió los neumáticos y propició que me fuera al suelo en la curva 3. Fue una pequeña caída, no se rompió nada, pero fue molesto", admite.

Bradl estará en el test de probadores que arranca el domingo de la próxima semana en Sepang, lo que no está claro todavía es si el alemán acompañará a los pilotos titulares de Honda, Marc Márquez y Joan Mir, junto a los de LCR, Alex Rins y Takaaki Nakagami, en los ensayos oficiales que arrancará el 10 de febrero con la totalidad de la parrilla de MotoGP en pista.