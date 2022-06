Bradl: "El calor que desprende la Honda es inaceptable"

Cargar el reproductor de audio

Ya se había quejado de ello el año pasado Pol Espargaró, que lo sufrió este mismo domingo, hasta el punto que se retiró por problema físicos debido a una fisura en las costillas y acabó la carrera en el box con el pie derecho en remojo, a causa de las quemaduras.

A él se sumó este domingo Stefan Bradl, piloto de pruebas en Honda y sustituto de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda, que calificó de “inaceptables” los problemas de calor de la moto.

Bradl fue el único piloto de la marca del ala dorada que terminó la carrera, tras la caída de Takaaki Nakagami y los retiros de Pol y Alex Márquez, éste último por problemas técnicos.

Sin embargo, el alemán cruzo la meta último (16º), no logrando puntuar, algo insólito para la marca nipona en los últimos 40 años.

Hasta hoy, Honda llevaba 633 carreras consecutivas puntuando en la categoría reina, desde 1982, en el Gran Premio de España en el Jarama, hasta 2022, en la carrera de Montmeló del pasado domingo. Cuatro décadas.

"Un día muy, muy triste", concedió Bradl consciente del 0 sumado por la marca.

"Tuve muchos problemas con la conducción de la moto en estas condiciones de calor, porque después de seguir a los que iban delante de mí durante el primer par de curvas no podía frenar porque mi mano derecha se calentaba mucho y ya no podía controlar la moto”, debido al calor que desprendía la moto.

"Después de un par de vueltas tuve que abandonar la lucha para tomar aire fresco para mi moto y para mi cuerpo”, reveló.

"Luego sólo intenté terminar la carrera, y no sé cómo terminé la carrera porque físicamente estaba más que al límite”.

Bradl subrayó que se había abrasado con el calor que desprendía la RC213V.

"Me quemé la pierna derecha, y también el pie, porque salía un aire muy caliente. Imagino que fue el calor del motor, y algo así no es aceptable en la forma en que se transfiere al cuerpo”, denunció.

"Así que, un día muy triste para mí, para nosotros en general. Pero ha sido una situación que realmente no es aceptable".

Pol Espargaró se unió en el relato del aire extremadamente caliente que suelta la Honda, un problema que ya ha padecido en el pasado. Sin embargo, se retiró por el dolor y los problemas para respirar debido a la fisura de sus costillas, fruto de una caída en el FP1.

"Me puse una inyección antes de la carrera para intentar mitigar el dolor, pero con este calor no ha hizo ningún efecto. Se me inflamó más y no podía respirar. Me mareaba un poco, además del calor en el pie, que es un problema que tenemos actualmente en Honda desde que llegué, era bastante doloroso”, argumentó.

"He decidido retirarme, no podía continuar, era demasiado extremo", admitió el chico de Granollers.