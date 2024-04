'Bob Esponja', el por qué del mote que Acosta se ha ganado en GasGas

Desde su primer test con la KTM en Valencia el año pasado, Pedro Acosta sorprendió a todos por lo rápido que se adaptó a la MotoGP. El campeón de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023 confirmó esta impresión durante los tests de la pretemporada 2024, y después en sus dos primeros grandes premios en la clase mayor, donde estuvo en la Q2 en cada ocasión antes de brillar en las carreras. En Losail, sorprendió a los líderes antes de pagar el precio de la degradación de sus neumáticos, y en Portimao realizó varios adelantamientos de enjundia antes de lograr su primer podio.

En el equipo GasGas Tech3, su jefe, Hervé Poncharal, está sorprendido por el planteamiento de su 'rookie'. Tranquilo en cualquier circunstancia, el Tiburón de Mazarrón nunca parece cometer el mismo error dos veces, aprendiendo rápidamente de cada fallo. "Tenemos un piloto nuevo, un novato, pero lo increíble es que no tiene presión. Dice: 'No os pongáis nerviosos, chicos, me siento bien, no estoy estresado en absoluto, y lo único que necesito es pilotar y pilotar para aprender'", dijo el francés a 'Canal+ Francia'.

"Hizo una salida normal en la sprint, después remontó bien. Me dijo, 'es bueno cometer errores al principio, estoy aprendiendo', así que siempre he tirado de ese término desde el inicio del año: le llamamos Bob Esponja, porque aprende y [se lo] graba todo. No le dije nada en particular, aparte de: 'Sigue haciendo tu trabajo, lo que has estado haciendo desde tus primeras vueltas en MotoGP. Es justo lo que necesitamos'".

Guy Coulon, que dejó de ser jefe de mecánicos a finales de 2020 pero que sigue muy involucrado con el Tech3, coincide con Poncharal. La capacidad de análisis y el dominio de Acosta en un entorno que acaba de descubrir le impresionan incluso más que sus actuaciones. "En la pista, es toda una combinación entre la forma de hacer las cosas, la moto y los neumáticos. Es un poco difícil hacer un análisis realmente preciso. Donde creo que [se marca] una diferencia es en el box, porque tiene 19 años", explicó.

"Hemos tenido otros pilotos jóvenes, pero con tanta precisión en sus comentarios... Lo interioriza todo rápidamente. Subir al podio después de dos carreras en MotoGP hace diez años ya era inusual, pero era posible. Ahora, cuando ves lo difícil que es controlar estas motos... Sólo las cosas que tienes que hacer: en el manillar, a la izquierda hay cinco palancas y seis botones, ¡sólo eso! Tienes que memorizar todas estas cosas para que se convierta en algo automático, y después de sólo dos carreras, estoy asombrado".

Con esto en mente, era casi natural ver al murciano convertirse en el tercer piloto más joven en subir al podio de la categoría reina, y el más joven de la era de MotoGP, en sólo su segundo fin de semana de competición con la RC-16. Coulon se ha mostrado encantado de verle superar a Marc Márquez y Pecco Bagnaia, dos de las principales referencias de la categoría.

"Es un buen fenómeno, rápido y seguro por el momento. Al final, no nos ha sorprendido demasiado, lo cual es paradójico. Hemos visto lo a gusto que estaba en la pista, con una moto que giraba bien en los sitios complicados y era bastante estable. Tenía 11 títulos mundiales o algo así por delante [entre Bagnaia y Márquez], y se los comía como pastéis de nata [risas]. Nos lo pasamos muy bien, y estoy seguro de que él también. Sinceramente, aunque esperamos que haga grandes cosas, seguimos un poco conmocionados", explicó.

A Nicolas Goyon, director de la escuadra francesa, le costaba creer que Acosta hubiera alcanzado el podio al final de una carrera larga en la que se conservaron las enseñanzas de la sprint: "Después de la sprint, sabíamos que Pedro tenía un ritmo interesante. Aun así, después de la carrera corta se quejó de un par de cosillas en la moto, así que lo mejoramos y lo validamos en el Warm Up. Lo hizo muy bien, así que sabíamos que [teníamos opciones]. Luego hizo una carrera increíble, le vimos un poco lento al principio en la sprint y quiso corregirlo. Hizo una gran salida, tuvo el ritmo de los líderes, se mantuvo con los dos pilotos de KTM durante las primeras vueltas y, uno tras otro, los adelantó. Increíble..."

"Ha adelantado a Marc Márquez y a Pecco Bagnaia, múltiples campeones del mundo. Fue entonces cuando pensamos que iba a tener un pequeño bajón. He visto que se salía un poco de la trayectoria de Pecco, así que hemos pensado que se le podía estar recalentando un poco el neumático delantero y que ya lo había entendido todo, porque se estaba saliendo. Al final, le ha adelantado y ha conseguido un final increíble. Estamos muy contentos", finalizó Goyon tras el domingo de Portimao.