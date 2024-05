BMW niega haber influido en el reglamento de MotoGP 2027

Motores de 850 centímetros cúbicos, ningún dispositivo de altura y menos libertad en términos de aerodinámica: estas son las líneas maestras del reglamento de la temporada 2027 de MotoGP. La 'nueva' categoría reina, con estas bases, puede ser un buen momento para los fabricantes interesados en desembarcar en el campeonato.

BMW es un candidato a ser nuevo fabricante en MotoGP. Pero, ¿ha expresado ya la empresa alemana algún deseo con respecto a las bases del nuevo reglamento? "No", aclara el director de BMW Motorsport, Marc Bongers, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com. Lo deja claro, y añade: "Ni siquiera es posible". Esto es así porque los estatutos de la MSMA (Asociación de Fabricantes de MotoGP) impiden a las marcas no representadas activamente ejercer cualquier influencia.

"En el pasado, algunos fabricantes opinaban sobre un nuevo reglamento y luego se echaban atrás", sigue Bongers, detallando por qué ni siquiera las fábricas realmente interesadas en unirse a MotoGP tienen voz. "Puedes participar en las reuniones de la MSMA si haces una declaración pública de intenciones. Puedes estar presente, pero en ese caso no tienes derecho a voto. Sólo si participas activamente en la categoría tienes derecho a voto", explica el neerlandés.

BMW volvió al Mundial de Superbikes como equipo de fábrica en 2019, y en la presente temporada se presenta como uno de los aspirantes al título gracias al fichaje de Toprak Razgatlioglu y a algunos cambios estructurales en la montura. El CEO de BMW Motorcycle, Markus Flasch, ha dejado claro ante los medios que MotoGP es una oportunidad, y que el nuevo ciclo normativo, que arranca en 2027, es un buen momento para involucrarse.

En los últimos años, la distancia entre los prototipos de MotoGP y las Superbikes ha aumentado. Las nuevas tecnologías, como los dispositivos de altura de pilotaje o los carenados aerodinámico, son responsables de ello. Aunque las SBK son cada vez más complejas.

Marc Bongers

BMW no tiene experiencia en este ámbito. Por lo tanto, es difícil hacer peticiones específicas a los responsables de MotoGP. "Para ser honesto, no tenemos ninguna aportación [que hacer] en este momento porque no participamos. Sólo en el ámbito del marketing podríamos formular deseos. Pero cuando se trata de tecnología, hay que conocer bien el tema para poder juzgarlo correctamente", continúa Bongers.

En cuanto a MotoGP, BMW puede presumir de sus muchos años de cooperación con Dorna, empresa promotora del Mundial, ya que la flota de los Safety Car está compuesta por vehículos de la casa teutona desde hace muchos años. "Tenemos una muy buena relación con el paddock, incluida Dorna", señala Bongers, que espera con impaciencia los retos a los que se enfrentarán los fabricantes en la categoría reina.

"Es el motorsport en su nivel más prototípico. Cada reglamento plantea retos a las marcas. Pero no diríamos que no participaríamos si, por ejemplo, se prohibieran los dispositivos de altura. No es el caso", aclara Bongers.

Por qué es tan importante el nuevo reglamento de MotoGP

Según Bongers, el principal objetivo es mejorar desde el punto de vista del reglamento técnico tanto MotoGP como WSBK para reducir las velocidades actuales. "Es un hecho que muchos circuitos ya no están diseñados para las velocidades que se alcanzan. No me refiero sólo a la velocidad punta, sino también a la velocidad de paso por curva", opina el responsable de BMW.

"Esa es la razón principal de la nueva normativa. El objetivo es que las motos sean más lentas. Tiene sentido reducir la cilindrada y, con toda probabilidad, eliminar los dispositivos de altura", dice Bongers para finalizar.