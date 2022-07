Cargar el reproductor de audio

El piloto sudafricano Darryn Binder se convirtió este año en el segundo piloto de la historia en pasar directamente de Moto3 a MotoGP. El interés del RNF Racing le evitó tener que pasar por la categoría intermedia, para subirse directamente a una Yamaha M1 de 2021. Sólo le precede Jack Miller, que había debutado en la categoría reina en la temporada 2015.

El hermano menor de Brad Binder ha completado una primera mitad de campaña complicada, pero ha tenido alguna ocasión de demostrar su velocidad. En Indonesia, bajo la intensa lluvia, consiguió cruzar la meta en décima posición, y en el GP de Catalunya, esta vez en seco, se aupó al 12º lugar.

Cuando el campeonato llegó al parón veraniego, Binder igualaba a su compañero Andrea Dovizioso en la clasificación general, ambos con 10 puntos. Echando la mirada atrás, Binder cree que los seguidores del campeonato no tienen en consideración lo grande que es el salto de una Moto3 a una MotoGP.

"En ocasiones, tengo la impresión de que se olvidan un poco; pero solo un poco", comenta. "Ha sido un gran salto. Cuando consigues un buen resultado, se espera que continúes yendo a más, pero a veces hay que dar un paso atrás para tener todo bajo control y seguir mejorando".

"Creo que eso es lo que pasó en Sachsenring. Venía de Barcelona, había sumado puntos, lo estaba haciendo bien, había ido más rápido en los entrenamientos, había recortado distancias con el primero en todas las sesiones... Llevaba todo el fin de semana sintiéndome bien, pero lo estropeé en la clasificación".

"Uno quiere mejorar, pero a veces tienes que recordarte que es un salto grande y que la categoría está muy igualada. Si eres un segundo más lento, te quedas atrás".

"En ocasiones me tengo que recordar que voy a tener que dar un paso atrás para poder seguir mejorando".

Binder puntúa su primera mitad de año con "un ocho sobre diez", dados sus logros y su falta de experiencia.

"Le doy un ocho porque pienso que realmente es un gran salto respecto a Moto3, y creo que algunas de mis actuaciones no han sido tan malas", añade.

"Obviamente, ha habido carreras en las que me ha tocado sufrir, y en Sachsenring tuve una caída. Pero, en líneas generales, creo que he hecho un trabajo sólido que me ha permitido ir recortando distancias con los primeros clasificados".

"En resumen, le doy un ocho [a la primera mitad de temporada]. Pero sí que hubo algunas carreras muy mejorables. En América, por ejemplo, no lo estaba haciendo demasiado bien, y la moto terminó fallando".

"En Le Mans también estaba un poco perdido, y tardé en entender el problema y encontrar la línea a seguir. Pero, excepto esos casos, creo que ha sido buena".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!