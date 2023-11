Binder, a todo o nada en Tailandia por el Mundial de rugby de Sudáfrica

Brad Binder ocupó la quinta plaza en la parrilla de salida en Buriram para acabar siendo segundo en la sprint, antes de luchar por la victoria con Jorge Martín y Pecco Bagnaia en la carrera del domingo.

El piloto de KTM se puso en cabeza brevemente en los últimos compases del gran premio, pero cruzó la línea de meta a 114 milésimas de Martin. Aunque posteriormente fue relegado a la tercera posición por exceder los límites de la pista en la última vuelta.

Fue el primer podio de Binder en una carrera larga desde el GP de Austria, en agosto, y el sudafricano admitió que le había animado la victoria de su país contra Nueva Zelanda en la final del Mundial de Rugby, que tuvo lugar el sábado.

"Me levanté por la mañana, vi que Sudáfrica había ganado la Copa del Mundo [de rugby] y me sentí un poco como si [fuera] victoria o fracaso", declaró Binder tras la carrera del domingo. "He dado lo mejor de mí, debo ser sincero. Jorge ha hecho un trabajo increíble, he hecho todo lo que he podido para mantenerme detrás de él y conservar mi neumático trasero, y creo que lo he conseguí".

"Pero en cuanto le adelanté me di cuenta de que [el neumático] tenía un poco de caída. Así que fue complicado. Sinceramente, en la última vuelta, me dije 'estoy súper, súper cerca, puedo poner mi rueda ahí y conseguirlo'. Y al pasar por la curva 4 estaba un poco más caliente que antes, y tuve un pequeño susto en la parte delantera, me fui ancho y toqué el verde. Nunca está bien perder un puesto, pero al final del día sigo en el podio y lo he dado todo, no me puedo quejar", explicó.

Binder añadió que sabía que había sobrepasado los límites de la pista, pero no desistió en su asalto a Martín, ya que de haber adelantado al piloto del Pramac sólo habría bajado a la segunda posición.

"Intenté frenar tarde y pasar por ahí", señaló Binder, que ya perdió dos podios en las carreras de Assen por exceder los límites de la pista en la última vuelta. "Primero, frené un poco más, y cuando abrí el gas quité el peso del neumático delantero".

"Entonces, intenté cuadrarlo pero toqué el verde. Así que no era lo ideal, pero al final intenté luchar de todas formas, intenté adelantar porque sabía que sería +1 posición [que le harían retroceder un puesto]. Así que, al menos, si hubiera adelantado, habría sido de primero a segundo y no de segundo a tercero".

Binder estaba unos 17 segundos por delante de la siguiente mejor KTM en Buriram, que era su compañero de equipo, Jack Miller, en el 16º puesto.

La carcasa más rígida de los neumáticos traseros de Michelin, llevada a Tailandia para hacer frente a las exigencias del calor, causó problemas de tracción a la mayoría de las motos de Mattighofen.

El piloto de Potchefstroom admitió que su moto no era "realmente perfecta", pero descubrió en el gran premio que la RC16 tiene "algunos puntos realmente fuertes".

"Bueno, sabía por las vueltas anteriores que mi mejor oportunidad estaba en el tercer sector, porque ahí es donde sentía que tenía un poco más", dijo el #33 cuando se le preguntó dónde podría haber adelantado a Martín en la última vuelta. "Pero, lo intenté de todas formas. Toqué el verde, pero hoy no estaba previsto".

"Pero de lo que estoy realmente contento es de que las cosas no fueron realmente perfectas en la carrera, pero me di cuenta de que tenemos algunos puntos realmente fuertes cuando puedo explotarlos. Y si podemos hacer que nuestros puntos débiles sean un poco más fuertes, creo que podemos ser buenos", finalizó.