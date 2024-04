Binder dice que tuvo "mucha suerte de salir ileso" de una caída a alta velocidad en Jerez

El piloto de KTM Brad Binder aseguró que "recuperé mi moto" después de hacer un gran avance con la puesta a punto el viernes en el Gran Premio de España de MotoGP.

El sudafricano tuvo un buen comienzo de temporada en Qatar con dos podios en el sprint y en el gran premio, pero desde entonces no ha vuelto a subir al podio, incluso no pudo pasar a la Q2 en Austin tras un mal viernes.

En Estados Unidos, varios cambios en la puesta a punto le jugaron una mala pasada y sólo pudo ser noveno en el gran premio tras remontar algunas posiciones en carrera saliendo muy retratado.

Aunque una caída al final de la segunda sesión del viernes en Jerez le obligará a pasar de nuevo por la Q1, Binder afirma que los retoques en el tren delantero de su RC16 han transformado por completo sus sensaciones sobre la moto.

"Todo el día de hoy ha ido muy bien", dijo. "Hemos cambiado algo en la parte delantera de la moto por la mañana para la segunda tanda y me he sentido como si hubiera recuperado mi moto", desveló con una sonrisa.

"He vuelto a tener confianza con el tren delantero en la frenada y en la entrada a las curvas. Así que fue increíble. Y fui muy rápido toda la tarde, me sentí muy bien", reiteró el líder de KTM.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

"No lo sé exactamente, pero algo con la horquilla delantera. Me he sentido mucho más cómodo", dijo cuando le pidieron que concretara los cambios introducidos.

"Para ser sincero, el mejor día que he tenido en todo el año, aparte de la última carrera. Es la primera vez que me he sentido tan bien en mucho tiempo y es una pena que me haya caída, porque nos ha costado un puesto en la Q2".

"Pero mi tiempo ideal sólo en los dos primeros sectores era medio segundo más rápido que el tiempo que hice. Así que creo que estaremos bien", avisó.

En su intento de vuelta rápida para colarse entre los más rápidos, el sudafricano, que venía pintando de rojo los dos primeros sectores, se fue al suelo en una curva de alta velocidad.

"Estaba dando un empujón para asegurarme de que tenía una vuelta fuerte y por desgracia perdí la parte delantera. Me ha pillado el viento más fuerte que en la vuelta anterior y, evidentemente, demasiado fuerte. He tenido un poco de mala suerte, pero al final es lo que hay", se resignó.

Binder sufrió una pequeña lesión en el pie en un incidente en los entrenamientos previos al GP de las Américas y admite que tuvo "suerte" de salir ileso de su caída al final de la segunda sesión en Jerez.

"He tenido mucha suerte. Cuando me caí en la curva 7 derrapé durante mucho tiempo y me deslicé bastante por el asfalto, y luego hice unas cuantas volteretas cuando ya había frenado en la grava".

"Así que sí, cuando me levanté pensé que había tenido más suerte de la que podría haber imaginado", zanjó.