Binder siente que era "capaz de mucho más" en MotoGP 2023 con la KTM

Brad Binder obtuvo su mejor resultado en la general de MotoGP en esta temporada 2023, con un cuarto puesto, aunque a 174 puntos del campeón del mundo, Pecco Bagnaia. Y aunque consiguió dos victorias en las carreras al sprint, éstas se le escaparon los domingos por poco en un par de ocasiones.

En un momento de la temporada, el sudafricano declaró que la RC16 de este año era la mejor KTM que había pilotado, pero terminó la temporada frustrado. "La verdad es que no", dijo cuando se le preguntó si estaba contento con lo conseguido en 2023.

"Esperaba mucho más de esta temporada. Creo que era capaz de mucho más, pero cometí muchos errores y desperdicié muchas oportunidades. Pero bueno, es la vida, puede pasar. Parece que con este nuevo formato todo el mundo haya cometido muchos errores. Pero tengo muchas ganas de empezar de nuevo la próxima temporada".

"Tenemos estos dos meses para construir, entender y crecer a partir de ahora, intentar encontrar pequeñas mejoras en cada área. Y creo que, si podemos hacerlo, podremos volver en 2024 con todo lo necesario para luchar por algunas victorias", explicó.

Binder iba camino de ganar la carrera larga del Gran Premio de Valencia que cerró la campaña antes de salirse de la pista cuando lideraba, lo que le hizo caer a la cuarta posición, aunque ascendió a la tercera debido a una penalización a Fabio Di Giannantonio.

Por otra parte, los dos podios en la cita de Assen también se le escaparon debido a penalizaciones por exceder los límites de la pista en el mismo punto, mientras que en el GP de Alemania rodaba tercero antes de caerse.

A la pregunta de Motorsport.com de si sus errores se debían a que había forzado más porque esta KTM ofrecía más, respondió: "La verdad es que no. Para ser honesto, cuando das lo mejor de ti mismo, tanto si luchas por el primer puesto como por el décimo, puedes cometer errores".

"Este año, a veces, en lugar de aceptar algunas limitaciones, siempre he intentado apretar un poco más de la cuenta y he aterrizado de cabeza. No ha sido lo ideal. Pero como he dicho, creo que podemos aprender mucho de esta temporada. Debo decir que mi equipo y KTM han dado un paso increíble respecto al año pasado", siguió.

"Seguro que necesitamos dar otro paso para seguir en el juego porque todo sigue creciendo. Pero es emocionante. Una de las alegrías de la vida es intentar mejorar siempre. Sé que puedo dar un paso adelante por mi parte, así que si ellos pueden hacer lo mismo podré estar en mejor situación en 2024", finalizó.