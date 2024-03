Binder y su recuperación tras un fin de semana "horrible" en Portimao

Tras ser el principal rival de Pecco Bagnaia en Losail, Brad Binder vivió un fin de semana más difícil en Portimao, pero pudo conservar su segundo puesto en la general de pilotos, a pesar de ser adelantado por Jorge Martín, ya que, como el español, aprovechó la caída del italiano.

El de KTM se mostró bastante confiado el viernes, pero únicamente pudo conseguir la décima posición en la sesión de clasificación tras sufrir una caída, por detrás de dos hombres con la misma moto que él, Jack Miller y Pedro Acosta. En la carrera al sprint, remontó rápidamente hasta la séptima plaza, pero volvió a caerse, en la tercera vuelta. El neumático blando desequilibraba su RC-16 y él "empujaba en la parte delantera", lo que le causó problemas durante toda la jornada.

La revolución en KTM: MotoGP Por qué Acosta ya ha conseguido que KTM orbite a su alrededor

"¡Ha sido complicado!", resumía Binder tras la jornada del sábado. "Por desgracia, me caí en mi primer intento de la Q2, así que tuve que volver corriendo a boxes y salir de nuevo con mi moto de repuesto. Y luego, el segundo neumático que utilicé simplemente no tenía ningún rendimiento, ningún agarre en absoluto, así que por desgracia mi clasificación prácticamente acabó ahí. Al final salí décimo".

"Siempre es un poco complicado salir desde tan atrás. Pero he hecho una buena salida. Me he encontrado un poco encerrado y no he podido adelantar a los demás. Hoy [por el sábado] me ha costado un poco en las curvas rápidas, mantener la moto en marcha. He acabado cometiendo un pequeño error. Me he abierto un poco y he frenado como siempre, pero creo que la rueda delantera no estaba en la trazada y, cuando he tocado el bache, se ha bloqueado. Ha sido una pequeña caída, pero nada grave. Es mejor que ocurra un sábado que un domingo", siguió el sudafricano.

No obstante, Binder esperaba alcanzar a los líderes de la carrera: "Creo que tenía ritmo para rodar con los demás y al menos probar suerte, pero no he conseguido juntarlo todo. En la primera vuelta, me fui recto en la primera curva, y luego me caí en la tercera. Estaba más o menos en el grupo, pero no era nuestro día. No lo he hecho todo bien, he cometido un error y tenemos que seguir adelante".

La carrera larga del domingo fue más positiva para el de Potchefstroom, aunque realmente no alcanzó una gran sintonía con la moto. Binder adelantó a Fabio Quartararo y Marco Bezzecchi en el giro inicial, a Pedro Acosta en el tercero y a Miller en el quinto, lo que le permitió ascender hasta la sexta plaza. Acosta recuperó la posición y todo apuntaba a que Binder acabara séptimo, pero en los últimos compases aprovechó las caídas de Bagnaia, Marc Márquez y Maverick Viñales para terminar cuarto, un resultado meritorio después de tres días complicados.

"Sinceramente, ha sido un fin de semana muy duro, he sufrido un poco. Cada vez que creía que íbamos bien, no tenía confianza para atacar; cada vez que lo intentaba, me costaba, perdía el tren delantero, bombeaba mucho cuando pisaba el acelerador, y me costaba salir de las curvas. No he tenido las sensaciones que suelo tener, así que ha sido un gran premio muy duro para nosotros. Obviamente, tuvimos mucha ayuda en la carrera, mucha suerte de terminar cuartos. En cualquier caso, para ser un fin de semana horrible, no está tan mal".

"Tuve suerte", insistió el #33. "Se cayeron delante de mí, así que eso, naturalmente, me ayudó mucho. Lo importante es que, aunque ha sido un fin de semana super, super duro, no hemos estado tan mal. Ya veremos".

Binder cree que los problemas encontrados en Portugal han sido claramente identificados y, sobre todo, que no se repetirán en futuras citas: "Creo que hemos eliminado cosas y sabemos de dónde vienen. He pilotado con una puesta a punto muy, muy extraña en comparación con todos los demás, o al menos con las KTM. Creo que estábamos un poco fuera de juego en esta pista, pero debería funcionar bien en todas las demás. No he encontrado mi sitio aquí, así que eso es un poco culpa mía, tengo que mejorarlo. Creo que nos irá bien en Estados Unidos", finalizó.