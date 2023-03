Cargar el reproductor de audio

No ha sido para KTM la pretemporada esperada, se esperaba mucho del prototipo RC16 2023, pero los cuatro corredores de la marca han sufrido mucho para exprimir la moto naranja, solo el cabeza de cartel del equipo oficial, el sudafricano Brad Binder, pudo sacar la cabeza a última hora del domingo, cuando en su vuelta 118 de las 131 que dio durante todo el fin de semana paró el crono en 1.38.480, mejorando en un segundo y medio su mejor tiempo del día anterior y colocándose a 'solo' medio segundo del mejor tiempo del test, conseguido por la Ducati de Pecco Bagnaia.

Al final del día, Binder se mostraba ligeramente satisfecho por el camino encontrado a última hora y que le permitió colocarse en el top 10.

"Creo que el domingo dimos un buen paso adelante. Entendí mucho mejor cómo podemos mejorar, y nos dio un área para que los chicos vayan a casa y trabajen para tocar realmente nuestros problemas. Definitivamente, en lo que respecta a los test de 2023, fue el día más fuerte que hemos tenido, no solo en cuanto a resultados, sino también en cuanto a información para el futuro", valoró Binder al final del día tras ser el mejor piloto de KTM en los tiempos, muy por delante de su compañero Jack Miller (17º) o los pilotos de GasGas, Pol Espargaró (18º) y el debutante Augusto Fernández (22º).

Pese a ese supuesto paso adelante, Binder no esconde que se esperaba mucho más de KTM en estos ensayos invernales.

"Creo que toda esta pretemporada ha sido complicada para nosotros. Lo más importante es que todo es nuevo. Así que tenemos que empezar a averiguar por dónde empezar y qué parte toca a lo que necesitamos. El domingo descartamos un par de piezas, así que las cosas son mucho más específicas en cuanto a las áreas que tenemos que mejorar".

KTM siempre ha sufrido a una vuelta rápida, de hecho la mejor virtud de Binder es la carrera del domingo, con el problema de tener que remontar siempre por salir en parrilla muy retrasado.

"Es lo único que conseguí el domingo, un tiempo de vuelta decente. Todavía no lo suficientemente cerca, pero fue una vuelta que fue un empujón loco. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Pero hice dos simulaciones de carrera al sprint, tienen que ser mejores sin duda. Pero creo que podemos dar un paso adelante desde donde hemos llegado".

Durante la jornada del domingo Binder sufrió una caída.

"Era la última salida del día, cometí un pequeño error con el neumático frío, cerré gas. Siempre tengo cierto movimiento al entrar en la curva 7, pero esta vez se me cerró la dirección. Entonces, cuando incliné me fui al suelo. No es la forma ideal de acabar el día, pero estoy de una pieza", celebraba.

La conclusión de Binder es que la KTM ha mejorado en su punto débil, que era el ataque al crono, pero ha empeorado en lo que era su mejor virtud, las tandas largas.

"El domingo di cuatro o cinco vueltas buenas. Cuando apreté con neumáticos nuevos, siempre pude mejorar. Eso es algo que no siempre pudimos hacer el año pasado. Estuvo bien. Creo que nuestros papeles han cambiado un poco: hemos mejorado con los neumáticos nuevos, pero quizá nos cueste más con los usados", observa.

En ese sentido, la falta de agarre de la KTM también se ha subsanado parcialmente.

"Ha mejorado ligeramente, muy, muy ligeramente. Es un poco mejor. Hace falta hardware", en referencia a que se puede arreglar mejorando la electrónica.

