El piloto de KTM tomó una decisión valiente y arriesgada cuando apareció la lluvia: circulaba en el grupo de cabeza, por detrás de Márquez, Bagnaia, Quartararo, Martín y Mir, los cinco entraron a cambiar la moto a boxes, a falta de seis vueltas, por la irrupción de la lluvia. Pero Brad Binder decidió seguir adelante, dio gas en la recta y mientras los demás entraban en la calle del pit lane. él enfiló hacia su segunda victoria, jugándosela con los slicks.

El sudafricano se mantuvo sin problemas en los primeros giros, pero a medida que la pista se iba encharcando empezó a temerse lo peor.

“Ha sido una última vuelta terrible, no tenía frenos, los discos de carbono se enfriaron, los neumáticos también perdieron la temperatura, no podía ni parar la moto ni abrir gas, se me hizo eterno”, relató el de KTM.

“Cuando pasé la última curva y vi la línea de meta pensé que me alcanzaban y crucé los dedos. No sabía si el que iba segundo llevaba slicks o gomas de mojado, no sabía nada”, añadió.

Binder se estrenó el año pasado en su temporada de debutante ganando el Gran Premio de la República Checa.

“Estoy muy agradecido a KTM y a Red Bull, ha sido increíble”, soltó.

El mayor de los hermanos Binder admitió que la clave para seguir en pista pese a la lluvia se la dio su hermano Darryn, que la pasada semana, en esta misma pista, salió a la carrera de Moto3 con slicks pese a ser una carrera declarada en mojado.

Visto lo que pasó, el ganador este domingo asegura que volvería a tomar la misma decisión.

“Sí, ahora volvería a seguir en pista sin cambiar de moto. La semana pasada mi hermano corrió la carrera en mojado con slicks y me dijo que el agarre era bueno. Ese consejo me ha ayudado para la carrera y a la hora de tomar la decisión de seguir en pista cuando los demás entraron a cambiar de moto”, reconoció el de Potchefstroom.