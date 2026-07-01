Binder, enfurecido por su sanción en Assen: "No podía ver el aviso"

Tras la carrera de MotoGP en Assen del pasado domingo, se abrieron investigaciones contra dos pilotos por no respetar la norma de presiones mínimas en el neumático delantero de Michelin: contra Brad Binder (KTM) y contra el wildcard Augusto Fernández (Yamaha).

Unas dos horas y media después del final de la prueba larga en Países Bajos, se confirmaron los veredictos: dos sanciones. A ambos pilotos se les añadieron 16 segundos de penalización a su tiempo total de la carrera. Fernández se mantuvo 15º, porque no perdió plaza con Cal Crutchlow, que estaba doblado, a una vuelta.

Sin embargo, Binder cayó del noveno al undécimo puesto debido a la penalización. El sudafricano estaba visiblemente enfadado: "Dirección de Carrera me envió una advertencia de límites de pista que nunca más se borró del 'dashboard'", explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Eso cubrió todo el tablero de mi moto durante las últimas ocho vueltas. No podía ver cómo estaba la presión de mi neumático delantero, no podía ver mi tiempo por vuelta, no podía ver absolutamente nada, salvo una advertencia parpadeante de límites de pista".

Según el protocolo, Binder recibió la advertencia por exceder los límites de la pista a las 14:30 horas. En el gráfico de televisión, se mostró en la 19ª de las 26 vueltas programadas.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No pueden sancionarme si me envían un mensaje que me quita los medios para saber cómo voy", se enfadó Binder. "No creo que puedan sancionarme. Si lo hacen, es jodidamente injusto". Tras la carrera, el corredor de Potchefstroom anunció que quería hablar de lo ocurrido con los comisarios de carrera. Aun así, se le impuso la penalización. En el acta emitido por el Panel también constan los detalles.

En Assen, estaba estipulado que la presión mínima del neumático delantero debía respetarse durante al menos 15 vueltas. En el caso de Binder, fueron 14. Así que le faltó solo una vuelta para evitar el castigo.

Fernández estuvo dentro de la ventana prescrita durante 13 vueltas, por lo que le faltaron dos giros. A los equipos se les permite presentar una reclamación contra esta decisión. Ésta debe presentarse, como muy tarde, una hora después de anunciarse la sanción, y con una fianza de 1.320 euros por delante. Ni KTM ni Yamaha lo hicieron.