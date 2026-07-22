Binder y el desgaste del neumático en Alemania: "¡Creí que me estaba quedando sin gasolina!"

Los neumáticos fueron puestos a prueba en Sachsenring. Muchos pilotos se quejaron de un sobrecalentamiento de sus gomas y uno de los más afectados fue Brad Binder. El fin de semana del sudafricano ya había empezado mal tras una clasificación decepcionante y, en la sprint del sábado, solo pudo remontar hasta la duodécima posición, con unos neumáticos ya al límite.

"La clasificación, joder… Pensaba que tenía mucho más, pero acabé 16º", lamentaba Binder el sábado. "Se había acabado, no podía rodar más rápido. [En la sprint], no hice una buena salida, adelanté a dos o tres pilotos y ya está. Tuve un subviraje enorme, pero creo que todo el mundo lo conoce. El lado izquierdo del neumático no hace más que sobrecalentarse. Tengo que mejorar eso para la carrera larga".

El de Potchefstroom, en efecto, no tuvo grandes problemas con su neumático delantero en la carrera principal... Pero esta vez fue el compuesto trasero el que le planteó inmensas dificultades. El piloto de KTM pudo remontar de la 14ª a la décima posición, pero tuvo que ceder ante Enea Bastianini y solo pudo adelantar a Jack Miller, también en apuros al final de la prueba.

"Sentía que estaba siendo muy suave con mi neumático trasero", justificó sin embargo al término de la jornada. "Sentía que estaba muy bien en eso, y me decía que tendría más al final, salvo que a dos vueltas del final, ¡exploté!"

Brad Binder Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Primero, ¡pensé que me estaba quedando sin gasolina! Después, me dije que el neumático estaba desinflado. Luego me di cuenta de que simplemente estaba destrozado. Conseguí ver la meta, pero eso es todo".

"Entre las curvas 8 y 9, sobre la moto, ya no aceleraba", añadió Binder."Así que primero me dije que había un problema en el motor. Simplemente hubo una degradación muy grande en el flanco. Creo que el desgaste fue una locura".

El africano nunca se había enfrentado a un desgaste tan pronunciado: "Nunca había sentido una degradación así en el flanco en toda mi vida. Es la mayor degradación que he tenido nunca. Al final, la décima posición, joder, no me lo creo… Sinceramente, pensaba que iba a remontar a mitad de carrera, y simplemente no pude. Es así. Hay que encontrar más velocidad y más rendimiento".

"Sé desde hace varios años que maltrato el neumático trasero, siempre tengo el mayor desgaste ahí, o uno de los mayores", reconoció el #33. "¡Es una clasificación que lidero sin querer desde hace varios años! Cuando Bastianini me adelantó, veía que tenía mucha más goma".

Sin embargo, Binder no debe este desgaste excesivo a su agresividad sobre la moto: "Eso es lo peor, no estaba apretando en absoluto. Era un paseo de domingo, simplemente me fundí el neumático trasero. No es bueno".

Brad Binder Foto de: Alexander Trienitz

Si los neumáticos sufren tanto en Sachsenring, es por la naturaleza del trazado. Los pilotos encadenan curvas rápidas a izquierdas, separadas por rectas muy cortas, lo que significa que pasan una parte muy grande de la vuelta con la moto inclinada hacia el lado izquierdo.

"Ponemos muchísima fuerza sobre el flanco izquierdo del neumático", confirmó el piloto. "Nunca nos enderezamos y nunca tienes tiempo de respirar. Es bastante impresionante que se consiga gestionar el tipo de temperaturas que tenemos. Los datos son impresionantes, pero tenemos un gran subviraje".

"El neumático delantero sube a la misma temperatura que un neumático trasero normal", precisó. "El neumático delantero está muy caliente y ya al límite, y cuando estás detrás de tres o cuatro pilotos, sube como la espuma. Te dejas llevar, nunca tienes el delantero para poder pelear y atacar. Creo que eso hace que la carrera sea un poco aburrida", cerró.

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