Binder “Quiero darme la oportunidad de no cometer ninguna locura”

La pasada semana, el equipo KTM anunció su alineación de pilotos para 2021, con el fichaje de Danilo Petrucci para el Tech3, el ascenso de Miguel Oliveira al primer equipo, y la continuidad de Iker Lecuona y Brad Binder en sus actuales puestos.

Esa maniobra, combinada con la marcha de Pol Espargaró, buque insignia de la fábrica austríaca, a Honda, dejará al sudafricano, de 24 años, como punta de lanza del equipo oficial en 2021.

Y todo ello, sin que Binder, aún, haya hecho ni un solo kilómetro con la RC16 en un fin de semana de gran premio.

Esta situación convierte la recortada temporada 2020 en una verdadera prueba de fuego para el corredor de Potchefstroom, que tiene 13 carreras para demostrar que la renovación a ciegas por parte del equipo ha sido un acierto.

Binder, sin embargo, no quiere meterse más presión de la justa y necesaria, y no piensa en heredar la etiqueta de piloto número 1 que dejará Espargaró en KTM.

“En realidad no pienso en eso”, explicó Binder en un encuentro telemático con algunos medios, entre los que estaba Motorsport.com.

“2020 es mi año de novato, estoy llegando fresco, todo es completamente nuevo para mí. Obviamente, me gustaría obtener resultados, pero al mismo tiempo realmente quiero darme la oportunidad de no cometer ninguna locura y aprender”, dice comedido.

“Quiero asegurarme que a medida que avance la temporada vaua mejorando paso a paso, y que una vez que empiece a mejorar siga esa línea”.

El sudafricano no sueña con dar el golpe en su año de debut.

“No estoy buscando un flash-in-the-pan (una chiripa) ni nada por el estilo. Realmente quiero mejorar, ser rápido lo antes posible, pero al mismo tiempo no quiero presionarme a mí mismo porque creo que eso, a la postre, simplemente no ayuda”, reflexiona.

KTM anunció el fichaje de un piloto experto como Petrucci para 2021, pero la sorpresa fue que le envió al equipo satélite.

Binder saluda la llegada del italiano, y no cree que eso cambie en términos del desarrollo de la moto.

“Absolutamente no, realmente no estoy estresado en absoluto. Al final Miguel [Oliveira] y yo somos nuevos, por lo que obviamente no tenemos demasiada experiencia. Pero un tipo como Danilo es genial que venga, en mi opinión, porque ha estado en Ducati los últimos años. Ha subido al podio varias veces y es un ganador de carrera. Creo que su aporte será increíble”, asegura.

En 2021 Binder volverá a compartir box con Oliveira, dos pilotos de la cantera de KTM con carreras paralelas, pero esta vez el ‘novato’ en el equipo oficial será el portugués.

“Hemos sido compañeros de equipo desde 2015, y he podido comprobar que siempre hemos trabajamos bien juntos”, dice.

“Los primeros años estaba un paso por detrás de él, pero siempre logré llegar al mismo nivel, y hemos mantenido fuertes peleas. Creo que es genial porque realmente nos apretamos mucho uno al otro, y creo que eso también puede ser bueno para el proyecto”.

“Miguel y yo hemos sido chicos de KTM desde el principio y ahora estamos en MotoGP. Por lo tanto, es realmente genial ver y somos parte de esta familia y el plan es seguir aquí mucho tiempo, imagino”, zanja el subcampeón del mundo de Moto2 de 2019.

