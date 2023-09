Binder: "Ser el que atropella a otro piloto es una mierda, para ser sinceros"

La imagen es de las que hielan la sangre. La carrera terminaba de empezar, en la primera curva, a la que todos los pilotos llegaron a altísima velocidad, Enea Bastianini perdió el control de su Ducati para hacer un strick con varios pilotos, todos de la misma marca, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Alex Márquez y Johann Zarco, estampándose todos contra el asfalto.

Pecco Bagnaia, que salía en pole, había librado aquella escabechina y llegó primero, destacado, a la segunda curva, pero su moto decidió lanzarlo por los aires en un deslizamiento lateral, salió por orejas y se estrelló contra el suelo, quedando sobre el asfalto a merced de todos los que venían detrás, que trataron de esquivarle como pudieron.

Todos menos el de KTM, Brad Binder, que pese a una maniobra evasiva, pasó por encima de la pierna derecha del italiano. El Circuit de Catalunya enmudeció, se mostró la bandera roja y los pilotos volvieron al box, los que pudieron. Pecco tuvo que ser evacuado a la clínica del trazado, donde afortunadamente no le encontraron ninguna fractura.

Binder, tras la segunda salida, acabó retirándose y nada más salir de la pista pidió se fue al centro médico a interesarse por Bagnaia.

"Fui a ver a Pecco, parecía estar bien", dijo al final de la carrera, aún con cara de susto.

"Lo más complicado de una situación así es volver a subir y continuar", dijo el de KTM.

"Lo único bueno es que le vi moverse, así que se estaba moviendo y consciente, pero sabía que le había tocado la pierna, o las piernas, no lo sé, pero también que había hecho una maniobra para intentar no pillarle de pleno, y afortunadamente parece que fue suficiente".

Pese a que, finalmente, Pecco, según informó Ducati, no tiene fracturas y podrá viajar este mismo domingo de regreso a Italia, Binder admitió que lo pasó muy mal con el atropello.

"Al fin y al cabo, es la peor pesadilla para cualquier piloto... bueno, ver a alguien ahí da miedo, os lo aseguro, pero ser el que le ha golpeado es aún más mierda, para ser sinceros", admitió sin rodeos.

"Estoy muy contento, no sé si está del todo bien, pero parece que no tiene nada grave. Fui a verle al centro médico y parece que estaba consciente en todo momento. No sé si tiene algo en la pierna, o en las piernas. Pero cuando entré no esperaba verle relajado, y sí parecía estar bien", explicó algo nervioso.

En ningún momento, Binder quiso justificar la maniobra, pero explicó que no pudo evitarla.

"No vi nada. Tenía dos motos allí delante [en mi visión], así que cuando me encontré con algo, ya era la moto y él. Yo estaba entre Miguel Oliveira y creo que Maverick Viñales. Así que no pude hacer nada, no fue divertido", zanjó Binder.

La secuencia del accidente de Binder atropellando a Bagnaia:

