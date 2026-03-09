Binder se acerca a Acosta, pero sigue impresionado por él: "¡Es una locura!"

El Gran Premio de Tailandia estuvo dominado por los pilotos de Aprilia, entre los que se intercalaron dos invitados de otras marcas europeas, Marc Márquez con su Ducati y Pedro Acosta con su KTM. El año pasado, el murciano ya había tomado una clara ventaja sobre los demás pilotos de la casa de Mattighofen en la segunda parte de la temporada, y la diferencia volvió a ser importante en Buriram.

Mientras Acosta ganaba su primera sprint y se hacía con el segundo puesto en la carrera larga, lo que le convirtió en el primer piloto de KTM en ocupar el liderato del Mundial, Maverick Viñales vivió un fin de semana desastroso, sin sumar ningún punto, con un 19.º puesto en la sprint y un 16º el domingo. Su compañero de equipo en Tech3, Enea Bastianini, también se quedó lejos, con un 17º puesto el sábado y un 11º el domingo.

La situación fue mucho mejor para Brad Binder, sexto en la carrera sprint y séptimo al día siguiente, tras salir desde una modesta undécima posición. En declaraciones a la web oficial de MotoGP, el sudafricano se mostró "medianamente satisfecho" con su actuación. "Evidentemente, me hubiera gustado más que un sexto y un séptimo puesto", admitió, aunque veía una mejora tras la que él mismo consideraba su peor temporada en MotoGP.

"Creo que poco a poco hay que seguir progresando. Estuvo bien pasar directamente a la Q2. Después, tuve dos carreras bastante buenas. Sexto y séptimo saliendo undécimo. Fue mucho más difícil [en la carrera principal] que en la sprint para mí, pero en general estuvo bastante bien. Es un buen comienzo, la moto tiene claramente potencial. Pedro lo ha demostrado muy bien. Seguiremos trabajando y veremos si podemos remontar".

Brad Binder lucha por mantener el ritmo marcado por Pedro Acosta. Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Sin embargo, la diferencia con Acosta fue enorme: 0,341 segundos en la vuelta rápida en la Q2, 4,612 en las 13 vueltas de la sprint y 11,820 en la carrera dominical, que duró el doble. El africano reconoce la superioridad de su joven compañero de equipo, especialmente en las tandas largas.

"Estoy mucho más cerca que el año pasado, ¡te lo puedo asegurar!", señaló tras la sprint ante la prensa internacional, entre la que se encontraba Motorsport.com. "Pero su ritmo esta mañana ha sido impresionante. Cuando vi su tanda larga en Libres 2, pensé: '¡Vaya, es una locura!'. Todavía me queda un buen trecho por recorrer para alcanzar ese nivel, pero hacía tiempo que no estaba tan cerca. Hay que seguir así".

Brad Binder parece estar en el buen camino. El año pasado se quejaba de que su RC16 no le ofrecía suficiente agarre en la parte trasera en las curvas. Ahora, el #33 disfruta de una moto más estable, lo que le ayuda en toda la secuencia, desde la frenada hasta la aceleración.

"Para mí, la mayor diferencia es que se puede frenar mejor con las dos ruedas. Se puede frenar y parar un poco mejor. Cuando se toma el ángulo de la curva, se tiene un poco más de margen en la parte delantera y esta gira un poco más rápido. Esa es la mayor diferencia. Cuando se endereza, la moto acelera mejor porque se tiene menos ángulo", cerró.