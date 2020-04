Biaggi: "Rossi era un auténtico rival dentro y fuera de la pista"

Max Biaggi subió a la categoría reina en 1998 tras proclamarse campeón del mundo de 250cc cuatro veces consecutivas, ganando en su debut en Japón. En ocho años en 500cc/MotoGP se impuso en 13 grandes premios y terminó subcampeón en tres ocasiones.

Pero por lo que más se recuerda al Pirata es por su intensa rivalidad con Valentino Rossi a principios de la década de los 2000, llegando incluso a las manos en el antepodio de Barcelona en 2001.

Los dos italianos protagonizaron muchas batallas emocionantes en la pista, como el duelo en el Gran Premio de Sudáfrica en el Circuito de Welkom que abría la temporada 2004, la carrera de debut de Rossi en Yamaha, una de las más recordadas.

Valentino Rossi, Max Biaggi, Sete Gibernau

Hablando después de la repetición de esa carrera en el canal británico BT Sport dentro de la serie 'Las mejores carreras', Biaggi dijo que la rivalidad entre él y Rossi fue "real" y un "regalo".

"Echo de menos esos momentos, esos años", comentó Biaggi. “Fue bueno y malo. En ese momento, fueron carreras de mucho estrés, meses y años, pero, por supuesto, recuperas las buenas sensaciones cuando consigues un buen resultado o subes al podio".

"Con los años, realmente entendí que esos cinco, seis, siete años que hice [en MotoGP] fueron muy intensos y fue un regalo porque junto a Rossi dimos a la audiencia, a la gente, un gran rivalidad real en la pista y fuera, porque éramos personas diferentes".

"Le respeto y creo que él piensa lo mismo, pero con los años ahora extraño esos momentos, esos tiempos y me encantaría poder volver".

Tras un 2005 sin triunfos con el Repsol Honda, Biaggi se quedó sin plaza en MotoGP al año siguiente y se pasó al WorldSBK en 2007, donde se proclamó campeón en 2010 y 2012.

Max Biaggi

El romano volvió al paddock de MotoGP el año pasado como propietario del equipo del equipo Max Racing en Moto3, luchando por el título con Aron Canet. La formación ha crecido esta temporada y cuenta con dos Husqvarna para Romano Fenati y Alonso López.

Echando la vista atrás sobre su carrera, Biaggi dijo: “No me arrepiento de nada. Lo que hice, desde el punto de vista deportivo, fue bueno, fantástico, y no podría pedir más, fue un sueño".

“Logré lo que esperaba lograr, que era ser el número uno de la categoría en la que comencé, 250cc. Luego subí a 500cc y luego la nueva era de cuatro tiempos [MotoGP], y después Superbikes".

“Corrí en muchas categorías, tuve muchas dificultades, y con los años estoy bastante satisfecho y todavía me siento fuerte. No tengo grandes problemas, no tengo muchos huesos rotos, así que estoy muy feliz".

