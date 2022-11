Bezzecchi: "La nueva Ducati es más distinta de lo que me esperaba"

Cargar el reproductor de audio

A sus 24 años, el italiano termino su primer ejercicio como integrante de la parrilla de las motos pesadas en la 14ª plaza de la estadística general, con solo nueve puntos menos que Luca Marini, su vecino en el taller del equipo Mooney VR46. Marini fue más regular pero menos explosivo si tenemos en cuenta la segunda plaza conseguida por Marco Bezzecchi en Assen, su mejor resultado y único podio hasta el momento en MotoGP.

El curso que viene, los dos corredores volverán a compartir taller, y a diferencia del pasado año, en esta ocasión contarán con la misma moto, el modelo 2022 que han utilizado Pecco Bagnaia y Jack Miller, la pareja de pilotos oficial de la marca de Borgo Panigale.

En condiciones normales, eso coloca a ‘Bez’ en igualdad de condiciones respecto de su compañero, aunque en desventaja con los pilotos que dispondrán de la última evolución de la casa italiana, aunque viendo la competitividad exhibida este curso por Enea Bastianini, con un prototipo de la temporada anterior, esa afirmación debe ponerse en entredicho.

Por el momento, las primeras impresiones de Bezzecchi encima de la Desmosedici GP22 no podrían ser mejores, aunque, evidentemente, todavía es pronto si tenemos en cuenta que solo pudo testearla durante la jornada de ensayos del martes posterior al Gran Premio de Valencia, que puso el cerrojo al último Mundial.

Allí, el chico de Rimini, que heredó la moto que el domingo anterior usó Miller –el australiano ya se subió a la KTM con la que correrá en 2023–, terminó con el tercer mejor registro, a solo dos décimas de Marini, el más veloz de todos.

"Inmediatamente me encontré mejor con la moto de este año [que con la del pasado]. Me gusta mucho, aunque, lógicamente, necesito algo más de tiempo para analizar algunas diferencias que he notado", resumía Bezzecchi.

"La nueva Ducati es más distinta de lo que esperaba. El chasis es el mismo, pero funciona algo mejor por una cuestión de puesta a punto. He notado un paso adelante en la frenada. En un solo entrenamiento resolví todos los problemas [en frenada] que arrastraba, y sin tocar nada", puntualizaba el #72, que también pondera el pasito adelante que supone el motor de la GP22: "El motor también es distinto, y gracias a él la moto corre un poco más. Pero la mayor diferencia la encuentro en la frenada". sentenció el corredor del VR46.

Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing, recogiendo el premio de mejor debutante del año en MotoGP 2022 de manos de Paolo Simoncelli 1 / 16 Foto de: MotoGP Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 2 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 3 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 4 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 5 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 6 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 7 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 8 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 9 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 10 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 11 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 12 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 13 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 14 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 15 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 16 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images