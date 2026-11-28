Crónica de carrera

MotoGP GP de Valencia

Bezzecchi gana la sprint de Valencia con Márquez sancionado por incendiarse su Ducati

Marco Bezzecchi se llevó la victoria en la sprint del GP de Valencia, que empezó con 25 minutos de retraso por el incendio de la moto de Marc Márquez en la parrilla, siendo castigado con una doble vuelta larga que le dejó sin opciones.

Germán Garcia Casanova

Editado: 28 nov 2026, 14:48

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Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi se llevó el triunfo en la sprint del GP de Valencia, que lideró de punta a punta saliendo desde la pole, tras una salida abortada por el incendio de la Ducati de Marc Márquez, que salía segundo en parrilla y acabó lejos del podio por una sanción. Jorge Martín y Enea Bastianini completaron el podio. Con este resultado, Bezzecchi escala a la segunda posición de la general, un punto por encima de su compañero de equipo.

La última sprint de la temporada empezó de forma inesperada, ya que tras la vuelta de calentamiento, ya de nuevo en parrilla para salir, el semáforo falló y no se apagaba, por lo que los pilotos comenzaron a reclamar levantando la mano, ya que las motos en marcha a máxima potencia y paradas para salir, se sobrecalientan.

Eso le pasó a la Ducati de Márquez, que empezó a sacar humo y acabó incendiándose, teniendo que saltar el piloto ya que se estaba quemando las piernas. Márquez se fue al box a cambiar de moto.

Tras unos minutos de confusión, finalmente los comisarios tomaron la decisión de que saliera desde el pitlane a hacer la vuelta de calentamiento, comenzara la carrera desde la parrilla (2º) y en carrera cumplir una sanción de doble long lap, todo eso por un problema del semáforo, no de Ducati ni, mucho menos, del piloto.

Segundo acabó Martín, que salía quinto en parrilla pero llegó ya segundo a la primera curva, luchando con Márquez en las cuatro primeras vueltas, hasta que el catalán tuvo que pagar una doble vuelta larga, pasando del tercer puesto pegado a Martín en la vuelta seis a la 14º posición, a más de 9 segundos de la cabeza.

El podio lo completó el italiano Bastianini, que se mantuvo cerca de Martín durante toda la carrera, sin poder llegar finalmente al madrileño por bien poco. Ai Ogura, en un final de carrera en remontada acabó cuarto, superando a Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez, el piloto de Gresini que perdió dos plazas en la parte final. Pedro Acosta acabó séptimo, por delante de Brad Binder, Pol Espargaró y, décimo, Joan Mir.

Al final, tras una doble vuelta larga, Márquez acabó 13 en la meta, sin puntuar, a más de 12 puntos de Bezzecchi, que ahora está a 33 puntos en la general, pero ya con el título decidido.

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