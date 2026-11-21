Crónica de carrera
MotoGP GP de Portugal
Bezzecchi gana, Márquez se cae y el Mundial de MotoGP sigue vivo en Portimao
La irrupción de la lluvia en la parte final de la sprint del GP de Portugal forzó la caída de Marc Márquez cuando, a solo dos vueltas del final, ya se celebraba su campeonato en las gradas. Marco Bezzecchi, desde la pole, se llevó su primer triunfo de sábado de la temporada.
Germán Garcia Casanova
Editado: 21 nov 2026, 15:07
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Marco Bezzecchi
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Portimao (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi, que había logrado la pole position con récord de la pista, hizo buena su posición de privilegio para llevarse su primera victoria de sábado esta temporada en la sprint del Gran Premio de Portugal, una carrera en la que Marc Márquez era virtual campeón del mundo de MotoGP a falta de solo dos vueltas, cuando rodaba sólidamente tercero, una posición que le valía para cerrar este mismo sábado su décima corona mundial. Pero una inoportuna caída, fruto de la lluvia que hizo aparición durante la carrera, dejó a Marc fuera de carrera y dejó abierto el campeonato hasta mañana domingo, cuando el de Ducati necesitará sumar siete puntos, entrar entre los nueve primeros, para proclamarse por octava vez campeón del mundo.
La carrera no tuvo historia, Bezzecchi salía en pole y se puso a liderar, con Raúl Fernández, con la Aprilia de Trackhouse, a su rueda de principio a fin, y con Marc Márquez perdiendo una posición en la primera curva, pero manteniendose en posición de podio.
La carrera, programada para las tres de la tarde, se adelantó media hora en previsión de la aparición de la lluvia, que ya se mostró tímidamente en el segundo giro, cuando los comisarios la declararon flag to flag, con opción de cambiar de moto. Nadie lo hizo, Marc siguió adelante, tercero, hasta la caída en la curva 7 a dos giros del final.
Con ese error, Alex Márquez, que había hecho de escudero tras su hermano, heredó el podio, terminando por detrás Pedro Acosta, que no concedió ninguna facilidad a Jorge Martín, pese a jugarse el título el madrileño, que acabó quinto.
Con este resultado, Márquez sigue líder del Mundial con 431 puntos, 55 más que Martín y 62 más que Bezzecchi, ambos aún con opciones de ser campeones, auque ahora el de Ducati solo necesita siete puntos para ser ya campeón este domingo.
Tras el grupo delantero, Ai Ogura acabó sexto, por delante de Fabio Di Giannantonio, que llegó a colocarse tercero pero fue para atrás, Fabio Quartararo, Iker Lecuona, sustituto fel lesioando Pecco Bagnaia, y Jack Miller, completando el top 10.
Además de Márquez, tampoco acabaron la carrera Brad Binder, Johann Zarco, Fermín Aldeguer, Augusto Fernández y Diogo Moreira.
Clasificación Sprint MotoGP del GP de Portugal 2026:
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1
M. Bezzecchi Aprilia
72 Aprilia 12
19'48.999
12 2
R. Fernández Trackhouse
25 Aprilia 12
+8.378
19'57.377
8.378 9 3
A. Márquez Gresini
73 Ducati 12
+11.568
20'00.567
3.190 7 4
P. Acosta KTM
37 KTM 12
+11.888
20'00.887
0.320 6 5
J. Martín Aprilia
89 Aprilia 12
+12.058
20'01.057
0.170 5 6
A. Ogura Trackhouse
79 Aprilia 12
+12.217
20'01.216
0.159 4 7
F. Di Giannantonio VR46
49 Ducati 12
+12.658
20'01.657
0.441 3 8
F. Quartararo Yamaha
20 Yamaha 12
+18.392
20'07.391
5.734 2 9
I. Lecuona Ducati
27 Ducati 12
+19.077
20'08.076
0.685 1 10
J. Miller Pramac
43 Yamaha 12
+19.467
20'08.466
0.390 11
E. Bastianini Tech3
23 KTM 12
+21.898
20'10.897
2.431 12
J. Dixon Honda
96 Honda 12
+22.380
20'11.379
0.482 13
P. Espargaró Tech3
44 KTM 12
+22.569
20'11.568
0.189 14
A. Rins Yamaha
42 Yamaha 12
+26.136
20'15.135
3.567 15
L. Marini Honda
10 Honda 12
+27.065
20'16.064
0.929 16
F. Morbidelli VR46
21 Ducati 12
+1'39.024
21'28.023
1'11.959 dnf
M. Márquez Ducati
93 Ducati 10
+2 Vueltas
17'11.671
2 Vueltas Accidente dnf
B. Binder KTM
33 KTM 8
+4 Vueltas
13'41.831
2 Vueltas Accidente dnf
J. Zarco LCR
5 Honda 7
+5 Vueltas
12'32.272
1 Vuelta Accidente dnf
F. Aldeguer Gresini
54 Ducati 6
+6 Vueltas
12'34.737
1 Vuelta Abandono dnf
A. Fernández Pramac
47 Yamaha 3
+9 Vueltas
5'54.271
3 Vueltas Abandono dnf
D. Moreira LCR
11 Honda 3
+9 Vueltas
6'18.802
24.531 Abandono Ver resultados
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