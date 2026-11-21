Crónica de carrera

MotoGP GP de Portugal

Bezzecchi gana, Márquez se cae y el Mundial de MotoGP sigue vivo en Portimao

La irrupción de la lluvia en la parte final de la sprint del GP de Portugal forzó la caída de Marc Márquez cuando, a solo dos vueltas del final, ya se celebraba su campeonato en las gradas. Marco Bezzecchi, desde la pole, se llevó su primer triunfo de sábado de la temporada.

Germán Garcia Casanova

Editado: 21 nov 2026, 15:07

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Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Portimao (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi, que había logrado la pole position con récord de la pista, hizo buena su posición de privilegio para llevarse su primera victoria de sábado esta temporada en la sprint del Gran Premio de Portugal, una carrera en la que Marc Márquez era virtual campeón del mundo de MotoGP a falta de solo dos vueltas, cuando rodaba sólidamente tercero, una posición que le valía para cerrar este mismo sábado su décima corona mundial. Pero una inoportuna caída, fruto de la lluvia que hizo aparición durante la carrera, dejó a Marc fuera de carrera y dejó abierto el campeonato hasta mañana domingo, cuando el de Ducati necesitará sumar siete puntos, entrar entre los nueve primeros, para proclamarse por octava vez campeón del mundo.

La carrera no tuvo historia, Bezzecchi salía en pole y se puso a liderar, con Raúl Fernández, con la Aprilia de Trackhouse, a su rueda de principio a fin, y con Marc Márquez perdiendo una posición en la primera curva, pero manteniendose en posición de podio.

La carrera, programada para las tres de la tarde, se adelantó media hora en previsión de la aparición de la lluvia, que ya se mostró tímidamente en el segundo giro, cuando los comisarios la declararon flag to flag, con opción de cambiar de moto. Nadie lo hizo, Marc siguió adelante, tercero, hasta la caída en la curva 7 a dos giros del final.

Con ese error, Alex Márquez, que había hecho de escudero tras su hermano, heredó el podio, terminando por detrás Pedro Acosta, que no concedió ninguna facilidad a Jorge Martín, pese a jugarse el título el madrileño, que acabó quinto.

Con este resultado, Márquez sigue líder del Mundial con 431 puntos, 55 más que Martín y 62 más que Bezzecchi, ambos aún con opciones de ser campeones, auque ahora el de Ducati solo necesita siete puntos para ser ya campeón este domingo.

Tras el grupo delantero, Ai Ogura acabó sexto, por delante de Fabio Di Giannantonio, que llegó a colocarse tercero pero fue para atrás, Fabio Quartararo, Iker Lecuona, sustituto fel lesioando Pecco Bagnaia, y Jack Miller, completando el top 10.

Además de Márquez, tampoco acabaron la carrera Brad Binder, Johann Zarco, Fermín Aldeguer, Augusto Fernández y Diogo Moreira.

Clasificación Sprint MotoGP del GP de Portugal 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 12

19'48.999

12 2

R. Fernández Trackhouse

25 Aprilia 12

+8.378

19'57.377

8.378 9 3

A. Márquez Gresini

73 Ducati 12

+11.568

20'00.567

3.190 7 4

P. Acosta KTM

37 KTM 12

+11.888

20'00.887

0.320 6 5

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 12

+12.058

20'01.057

0.170 5 6

A. Ogura Trackhouse

79 Aprilia 12

+12.217

20'01.216

0.159 4 7

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 12

+12.658

20'01.657

0.441 3 8

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 12

+18.392

20'07.391

5.734 2 9

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 12

+19.077

20'08.076

0.685 1 10

J. Miller Pramac

43 Yamaha 12

+19.467

20'08.466

0.390 11

E. Bastianini Tech3

23 KTM 12

+21.898

20'10.897

2.431 12

J. Dixon Honda

96 Honda 12

+22.380

20'11.379

0.482 13

P. Espargaró Tech3

44 KTM 12

+22.569

20'11.568

0.189 14

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 12

+26.136

20'15.135

3.567 15

L. Marini Honda

10 Honda 12

+27.065

20'16.064

0.929 16

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 12

+1'39.024

21'28.023

1'11.959 dnf

M. Márquez Ducati

93 Ducati 10

+2 Vueltas

17'11.671

2 Vueltas Accidente dnf

B. Binder KTM

33 KTM 8

+4 Vueltas

13'41.831

2 Vueltas Accidente dnf

J. Zarco LCR

5 Honda 7

+5 Vueltas

12'32.272

1 Vuelta Accidente dnf

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 6

+6 Vueltas

12'34.737

1 Vuelta Abandono dnf

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 3

+9 Vueltas

5'54.271

3 Vueltas Abandono dnf

D. Moreira LCR

11 Honda 3

+9 Vueltas

6'18.802

24.531 Abandono Ver resultados

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