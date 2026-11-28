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MotoGP GP de Valencia

Bezzecchi: "Un poco tarde para ganar las dos sprint seguidas"

Marco Bezzecchi tira de ironía para celebrar el triunfo en la prueba corta en Valencia, en la que superó a Jorge Martín, en pista y en la clasificación general del Mundial.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 28 nov 2026, 16:30

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Uno de los debates abiertos en la segunda parte de la temporada, a medida que Marc Márquez le iba recortando puntos al liderato de la tabla y aumentaban sus opciones de coronarse por octava vez en MotoGP, giró alrededor de si ese cambio de tendencia era más mérito del catalán o demérito de Aprilia.

La carrera de este sábado:

Especialmente de Marco Bezzecchi, reconocido como el piloto más rápido a lo largo de todo el año. Independientemente de consideraciones personales, el corredor de Rimini ha visto cómo los sábados se le cruzaban en sus aspiraciones de coronarse. De hecho, su primer triunfo de este 2026 en una carrera corta se produjo el fin de semana pasado, en Portimão, donde Márquez certificó su octavo título en la clase reina.

Este sábado, en Valencia, donde por la mañana reventó el récord del trazado para llevarse su séptima pole del curso, celebró la segunda victoria. "Es un poco tarde para ganar dos sprint seguidas, pero ya va bien. Fue una carrera bonita, aunque hubo un poco de confusión al principio por el asunto del semáforo", describió Bezzecchi, antes de relatar la secuencia que marcó este sábado, y que se desencadenó a raíz de un problema técnico con los semáforos, que no se apagaron cuando los pilotos ya estaban listos, y con el gas a fondo: "Yo comencé a sentir mucho calor en las piernas. Según se va ajustando la parrilla, la moto se va calentando, y todavía más cuando aceleras y entra el limitador, justo antes de salir".

Con la pole y el triunfo al sprint, el #72 tiene la velocidad necesaria para imponerse a Martín, y adjudicarse el subcampeonato. Este último triunfo le coloca un punto por delante de su vecino de taller, de modo que, si ambos puntúan este domingo, el que termine por delante será el que se lleve esa segunda plaza.

"Hoy me encontré muy bien, a pesar de no haber hecho ninguna tanda tan larga (12 vueltas). La degradación fue bien. Pero mañana será una carrera muy distinta, porque la gestión de las gomas será crucial. Con esta temperatura, tienes que ir rápido, pero no mucho, porque corres el riesgo de liquidar las gomas", zanjó Bezzecchi.

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