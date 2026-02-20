Bezzecchi anticipa un test de Tailandia "muy exigente" para Aprilia

El cierre de la pretemporada 2026 de MotoGP se espera muy importante para Aprilia. Por un lado, está la gran noticia del regreso de Jorge Martín, quien ya ha recibido el 'apto' del equipo médico del Mundial para volver a la acción este fin de semana, en el test de Tailandia de sábado y domingo, después de operarse de algunas lesiones que aún arrastraba del pasado 2025.

Pero, más allá de eso, también lo será por el hecho de que la casa de Noale debe terminar de afinar su moto para el inicio del nuevo curso, que tendrá lugar dentro de siete días, también en Buriram. En el test de Sepang, Marco Bezzecchi llevó a la RS-GP a la segunda posición de la tabla combinada de tiempos, confirmando a los de Milán como los únicos capaces de acercarse a la todopoderosa y reforzada Ducati.

El hecho de que este sea el último año del actual reglamento técnico de MotoGP, antes de dar el salto a las motos de 850cc, con menos aerodinámica y sin dispositivos de altura, ha ayudado a Aprilia a alcanzar medianamente a los de Borgo Panigale. Pero también ha cambiado el plan de pruebas: la mayor parte de las piezas nuevas deben probarse ya, habida cuenta de que la segunda mitad del año se dedicará a desarrollar la moto de 2027.

Por ello, Aprilia deberá afrontar un test en Chang muy exigente, por el hecho de que en la fábrica de Noale han desarrollado varias novedades que los pilotos tendrán que probar en estos días, según ha explicado el propio Bezzecchi en su llegada a Tailandia.

"Será un test muy exigente, con muchas cosas que probar. Solo van a ser dos días, así que también tenemos que intentar prepararnos un poco para el fin de semana de carrera. Será duro, muy exigente, pero también estoy muy contento de estar aquí. Es un circuito que me gusta, estoy deseando volver a pilotar", empezó diciendo el de Rimini a los medios de comunicación.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El italiano no se mostró sorprendido por la carga de trabajo para sábado y domingo, por más que la moto actual tenga fecha de caducidad: "No me sorprende, porque al final creo que el objetivo, no solo nuestro, sino de todos, es intentar ser siempre competitivos. Y nadie se detiene. Al final, debemos afrontar cada temporada como si fuera la última. Por lo tanto, creo que el enfoque correcto por parte de la fábrica es intentar trabajar en todos los aspectos, en todos los detalles, aunque sepamos que el año que viene todo cambiará. Este es el enfoque correcto, así que estoy contento de probar muchas cosas".

Por último, cuando se le preguntó sobre si hay un área específica en la que la RS-GP aún necesita progresar, el #72 explicó que es todo el paquete el que debe evolucionar: "Tenemos que mejorar un poco en todos los aspectos. No hay un área principal en la que debamos mejorar. Obviamente, como sabéis, el nivel es muy alto para todos, así que estamos hablando de pequeños detalles. Pero sin duda el objetivo es intentar mejorar un poco en todos los ámbitos. No es fácil, pero los chicos están trabajando duro y por eso tenemos muchas cosas que probar. Esperamos que todo mejore un poco", cerró.