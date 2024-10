Bezzecchi también se aburrió en la carrera del domingo de Japón

Marc Márquez dijo después de la carrera larga del pasado Gran Premio de Japón que, para él, había sido bastante "aburrida", a pesar de que había conseguido finalizar en la tercera posición, resistiendo la presión de Enea Bastianini, que buscaba adelantarle en las últimas vueltas. Pero el ocho veces campeón del mundo no fue el único que tuvo esa visión en Motegi.

Para Marco Bezzecchi, tampoco fue el día más ajetreado de su carrera deportiva, ni mucho menos. La prueba del piloto del Pertamina Enduro VR46 se caracterizó por las posiciones que ganó en la primera mitad, pero después pasó a ser una carrera anodina, calificándola de "bastante estática". Finalmente, el italiano acabó en el segundo grupo, séptimo, aunque bastante lejos del ganador, Pecco Bagnaia, a 19.3 segundos.

Tras la jornada dominical, el #72 valoró su carrera, a la que quiso sacarle el lado positivo en cuanto a resultado en el contexto de que no está siendo su campaña más fácil: "Ha sido una carrera decente. No ha sido la mejor, pero tampoco ha estado mal. En la primera vuelta, he tenido una gran batalla con Alex Márquez, y desafortunadamente hemos perdido un poco de tiempo. Pero después de eso, todavía he podido hacer algunos buenos adelantamientos, a Fabio Quartararo, a las Aprilia y a Jack Miller".

"Todo eso sucedió en las primeras siete u ocho vueltas, y luego la cosa se volvió bastante aburrida. Cuando me puse séptimo, me acerqué un poco a Franco Morbidelli. Luego, ha alcanzado a Brad Binder y, en ese momento, me he vuelto a acercar un poco porque se han estorbado mutuamente, pero sólo quedaban dos vueltas. Al mismo tiempo, intentaba alejarme de 'Diggia', que me seguía y se acercaba. Pero no se puede decir que haya sido una carrera llena de emociones. La segunda parte fue bastante aburrida, francamente, pero estaba al límite y era lo máximo que podía hacer", añadió.

De esta forma, Bezzecchi, que se metió directo en la Q2 para ser octavo en la parrilla de salida, remarcó que las sensaciones en Japón fueron "no tan buenas como en Mandalika, pero aun así positivas". Y es que en Japón volvió a notar algunos de los problemas que le han aquejado durante todo 2023 con la Desmosedici GP23.

"Cuando estás detrás de alguien, es realmente difícil frenar. En la carrera al sprint [en la que acabó décimo], fue un shock para mí, porque no esperaba sufrir tanto. El domingo estaba un poco más preparado, pero aún así tuve muchos problemas", explicó.

Sin embargo, está claro que Bezzecchi ha sufrido una mejoría en los últimos grandes premios, con tres Top 5 en las últimas carreras largas. El transalpino confiaba en dar un paso adelante así antes de su marcha a Aprilia, donde será piloto oficial y compañero de Jorge Martín, pero sigue sin estar satisfecho con su desempeño de este año.

"Estaba bastante seguro de poder hacerlo [la mejoría]. Francamente, esperaba que llegara antes, así que no estoy totalmente satisfecho. Pero no me rendí ni un segundo. Es bueno para todos, para mí y para el equipo, y es bueno para la moral en general. Y luego, cuando hago una buena actuación pero sé que quizá podría haberlo hecho un poco mejor, me dan aún más ganas de hacerlo bien", concluyó.