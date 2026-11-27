Declaraciones

MotoGP GP de Valencia

Bezzecchi: "Nuestra relación ha tenido altibajos, pero me da pena que Márquez se retire"

Marco Bezzecchi, el hombre que provocó el accidente que lesionó el hombro de Marc Márquez en Indonesia el año pasado, aseguró este viernes que le da "un poco de pena" no poder seguir luchando en la pista con el español.

Germán Garcia Casanova

Editado: 27 nov 2026, 17:36

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El italiano estaba al frente de los tiempos al final de la primera jornada del Gran Premio de Valencia, estableciendo un nuevo récord absoluto de la pista, cuando, a un minuto del final de la sesión, Marc Márquez mejoró su crono y batió la marca del trazado valenciano, dejándola en 1.28.483.

Un resultado que, sin embargo, no esconde que Marco Bezzecchi, como viene haciendo en las últimas carreras, se mostró fortísimo desde el primer día del fin de semana, exhibiendo un gran ritmo que le convierte en candidato a la octava victoria de la temporada de MotoGP.

El de Aprilia se vio fuerte, pero ganar a Márquez está visto que es igual de difícil, incluso después de retirado.

"Siempre es complicado batir a Márquez, todos los días. Pero sí, fue un buen día para mi, un buen comienzo incluso por la mañana. Nos confirmamos también por la tarde, así que no me puedo quejar. Todo va bien, como siempre. Es solo viernes, así que tenemos que dar algunos pasos más, pero por ahora no tengo quejas", expuso el corredor de Rimini.

Bezzecchi estuvo, junto al resto de pilotos de la parrilla, en la rueda de prensa, a la que llegó con el almuerzo. "Necesitaba comer, por el horario. Siempre tengo muchos problemas con esto, así que necesito tener mi horario. Quería estar allí, pero no podía saltarme el almuerzo, así que lo traje conmigo", explicó.

Sobre la noticia del día y, seguramente, de la temporada, Bezzecchi se mostró algo sorprendido.

"Bueno, un poco sí, la verdad. Escuché algunas voces durante el año, pero el paddock está lleno de rumores, y el 80-90% de las veces son una mierda. Así que sí, me sorprendió un poco. Por eso era importante para mí, además de por una cuestión de respeto, estar ahí. También era importante asistir a la rueda de prensa porque quería entender un poco el porqué. Nunca lo entenderemos del todo, porque no somos Marc", dijo.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Así que, sin duda, él es el único que realmente puede entender por qué tomó esa decisión. Pero sí, creo que lo que dijo hoy lo explicó todo a la perfección, y eso es todo".

Sin duda la relación de Bezzecchi con Márquez, tanto en la pista como fuera, ha tenido momentos de tensión.

"Pues sí, es cierto. Nuestra relación tuvo altibajos. Al principio, ni siquiera nos hablábamos, pero ha mejorado con el tiempo. Tuvimos algunas batallas, y tal vez sí, yo era un poco más inmaduro. Pero creo que mejoré, y en estos dos últimos años, especialmente el año pasado, volvimos a competir. Y a veces estuve cerca de él en la pista, y fue agradable. Este año, creo, fue la primera vez que fui, digamos, su rival en todas las carreras. Y estuvo muy bien. De hecho, me da un poco de pena que se retire", dijo el italiano, que queda como uno de los herederos de Marc a aspirar al título y al que le hubiera gustado poder pelear con él por el título el próximo año.

"Ya empezamos a hablar del año que viene, pero al final, pensemos en esta carrera, y Marc sigue aquí. Concentrémonos en lo que tenemos que hacer", esquivó el tema el italiano que, cosas de la vida, fue el que provocó la caída de Márquez, el pasado año en Indonesia, que al final ha terminado provocando esta retirada. Entonces, el español pidió a sus fans que no atacaran a Bezzecchi, exculpando del accidente al miembro de la VR46 Riders Academy. Un gesto que el italiano agradeció.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Aldeguer: "Me esperaba un poco lo de Márquez; y obviamente su marcha a mí me abre una puerta"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Aldeguer: "Me esperaba un poco lo de Márquez; y obviamente su marcha a mí me abre una puerta"



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



14 min



Aldeguer: "Me esperaba un poco lo de Márquez; y obviamente su marcha a mí me abre una puerta"





Martín: "Siempre intenté pararle los pies a Marc, pero no fui capaz"



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



48 min



Martín: "Siempre intenté pararle los pies a Marc, pero no fui capaz"





Acosta: "La retirada de Márquez no me cambia nada pero era un sueño compartir box; ha sufrido suficiente"



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



1 h



Acosta: "La retirada de Márquez no me cambia nada pero era un sueño compartir box; ha sufrido suficiente"

Más de

Marco Bezzecchi





MotoGP en DIRECTO: la retirada de Márquez y la Práctica de Valencia



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



4 min



MotoGP en DIRECTO: la retirada de Márquez y la Práctica de Valencia





A qué hora es la carrera sprint de Valencia de MotoGP y la clasificación



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



1 h



A qué hora es la carrera sprint de Valencia de MotoGP y la clasificación





Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Valencia y quiénes van a la Q1; ¡fin de la Práctica!



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



2 h



Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Valencia y quiénes van a la Q1; ¡fin de la Práctica!

Más de

Aprilia





¡La parrilla de MotoGP 2027 queda incompleta con la retirada de Marc Márquez!



MotoGP



MotoGP 7 h



¡La parrilla de MotoGP 2027 queda incompleta con la retirada de Marc Márquez!





A qué hora es hoy la última Práctica de MotoGP en Valencia y cómo verla gratis



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



10 h



A qué hora es hoy la última Práctica de MotoGP en Valencia y cómo verla gratis





Martín: "La relación con Aprilia ha sido difícil, pero me ha hecho mejor persona y piloto"



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



1 d



Martín: "La relación con Aprilia ha sido difícil, pero me ha hecho mejor persona y piloto"

Últimas noticias





Bezzecchi: "Nuestra relación ha tenido altibajos, pero me da pena que Márquez se retire"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



6 min



Bezzecchi: "Nuestra relación ha tenido altibajos, pero me da pena que Márquez se retire"





Aldeguer: "Me esperaba un poco lo de Márquez; y obviamente su marcha a mí me abre una puerta"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



14 min



Aldeguer: "Me esperaba un poco lo de Márquez; y obviamente su marcha a mí me abre una puerta"





Exclusiva: la FIA congelará los actuales motores de F1 y limitará el desarrollo de los V8



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



17 min



Exclusiva: la FIA congelará los actuales motores de F1 y limitará el desarrollo de los V8





Martín: "Siempre intenté pararle los pies a Marc, pero no fui capaz"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



48 min



Martín: "Siempre intenté pararle los pies a Marc, pero no fui capaz"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse