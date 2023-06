Bezzecchi: "La referencia es Bagnaia y hay otros que pueden ir rápido"

El piloto de Mooney VR46 lideró el viernes las dos sesiones de práctica, acabó primero en el libre del sábado por la mañana y se llevó la pole del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, un fin de semana perfecto que le coloca como el máximo favorito a llevarse la victoria este domingo, como ya hizo en Argentina y Francia este mismo años.

Marco Bezzecchi, que el año pasado no logró llegar al podio en Tailandia, donde logró su primera y, hasta ahora, única pole en la clase reina, se ha convertido en el máximo referente del fin de semana en la rapidísima pista de Assen.

"Es demasiado decir eso", trata de calmar la euforia el piloto de Rimini. "Creo que la referencia es Pecco Bagnaia, y hay pilotos más expertos, como Jorge Martín. Pero estoy contento, en Alemania me quitaron el tiempo por bandera amarilla y aquí lo he conseguido, ahora lo importante es hacer una buena salida y recabar información para la carrera de mañana", explicaba el joven corredor del equipo de Valentino Rossi a los micrófonos de DAZN.

Con el ritmo y la facilidad con la que está pilotando Bezzecchi no se descarta que intente escaparse, rompiendo la carrera, como hizo Martín en la sprint de Sachsenring.

"Será difícil escaparse y romper la carrera, Pecco y Luca Marini tienen un ritmo similar, en la sprint con la goma blanda habrá más personas que pueden ser rápidas, y no quiero decir nada raro", en referencia a que puede haber alguna sorpresa, como Fabio Quartararo, que saldrá cuarto.

"Tengo un buen ritmo, no he visto el de lo demás, lo estudiaré cuando llegue al box, pero por el momento estoy contento con lo que estamos haciendo y trataré de dar el máximo en la carrera". apunta.

Bagnaia no quiere "exagerar" para ganar

Pecco Bagnaia, por su parte, ha ido de menos a más durante el fin de semana, como es habitual en él, para llegar al segundo puesto de la parrilla, una posición ideal para buscar una nueva victoria. "Lo he intentado, lo he dado todo para hacer la pole, pero no lo he logrado. Estoy contento porque hemos mejorado mucho desde ayer. Una primera fila siempre es el mejor resultado posible en clasificación", dijo el de Ducati, aunque es consciente de que este fin de semana Bezzecchi está en estado de gracia.

"Marco está haciendo un fin de semana perfecto, liderato todas las sesiones, vamos a ver, lo intentaré. pero si tengo que tomar demasiados riesgos no voy a exagerar. De momento hemos demostrado tener buen ritmo y vamos a ver cómo se desarrolla la carrera", dijo.

Marini quiere hacer su propia carrera

Una tercera Ducati y un tercer piloto italiano completan la primera fila de la parrilla, el compañero de Bezzecchi Luca Marini, que tras lograr su mejor tiempo, siguiendo a Pecco, en el segundo intento se fue al suelo cuando venía mejorando, lo que le hubiera permitido estar más cerca o, incluso, mejorar la posición.

"Creo que sí, por que la primera vuelta fue bastante bien y en la segunda podía dar algo más, pero me he caído. Salir de primera fila es muy importante, ahora hay que salir bien y seguir a los más rápidos, para estar en el grupo delantero y mantener un buen ritmo en la carrera", valoró.

"Seguro que Marco es el favorito, tiene algo más, se encuentra muy bien con la moto en este circuito, pero yo tengo que mirar de hacer mi propia carrera, hacer el máximo, porque también hoy en la sprint se pueden ganar puntos", zanjó el de Urbino.

Luca Marini, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images