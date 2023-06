Bezzecchi: "Tenía problemas, pero pude seguir a Bagnaia y eso me ayudó"

Sachsenring.- Marco Bezzecchi está protagonizando un arranque de temporada impresionante al manillar de su Desmosedici GP22, tanto es así que Ducati se ha volcado ya en el piloto italiano con actualizaciones en su moto. Sin embargo, en el pasado GP de Italia, el domingo, el chico de la cuadrilla de Valentino Rossi, sufrió más de la cuenta.

Seguramente por eso, lograr un buen resultado este viernes en Alemania ha sido un bálsamo para el corredor del Mooney VR46, pese a que admitió haber tenido dificultades.

"Ha sido un día complicado, con muchos muchas caídas, follones y banderas amarillas, ha habido mucha tensión en la parte final del entrenamiento (P2)", explicó.

"Pero por suerte todo ha ido bien. He tenido algunos problemas durante toda la sesión, incluso también por la mañana (P1). Por la tarde, cuando he salido, me sentía un poco mejor, pero seguía teniendo dificultad. De hecho, en el primer ataque cronometrado no he ido muy rápido porque me costaba trazar las curvas, en la T2 siempre me iba largo y no conseguía que la moto trazara bien las curvas", valoró el italiano.

"Después, por suerte, hicimos un cambio final para el segundo time attack, que me ayudó bastante. También he tenido la suerte de tener a Pecco Bagnaia delante, he podido seguirle un poco, pero al final he hecho una buena vuelta", añadió.

"Es muy importante haber entrado a la Q2 directamente, porque no sabes qué tiempo hará, luego no fue fácil con todas las banderas amarillas encontrar la vuelta adecuada. Por suerte todo ha ido bien, veremos mañana, pero era importante estar entre los diez primeros".

Con 11 victoria y 10 poles, Marc Márquez es el rey de Sachsenring, sin embargo el de Honda sufrió lo indecible en este arranque de fin de semana.

"No pude seguir a Marc, no vi si estaba sufriendo o iba rápido. Quizá pueda responder mañana después de ver todas las tandas. En mi opinión estamos todos bastante cerca. También veo fuertes a las Aprilia y a las KTM. Creo que todo está más equilibrado, sobre todo desde principios de año. Ya no hay la superioridad de Ducati, pero tienen ocho pilotos... Es normal tener varios colocados entre los diez primeros. Creo que todo está más equilibrado, pero aquí nuestra moto ha mejorado".

El mejor tiempo de hoy adquiere aún más valor si se piensa en las dificultades de todos los pilotos para completar una vuelta sin banderas amarillas ni parones de sesión. Las bajas temperaturas y el trazado de la pista son un factor clave según el piloto del Team Mooney VR46, a lo que hay que añadir la fuerte caída entre Márquez y Johann Zarco, afortunadamente sin consecuencias.

"Hace frío, hay tres curvas a derechas y todas las demás son a izquierdas. Además, la primera curva a derechas es en quinta, así que siempre hay que tener cuidado. Esperemos que todo el mundo esté bien. ¿El accidente de Zarco? Se partió en dos la moto, ¡que golpe! Pasó algo parecido hace unos años, es el problema de las salidas de boxes así... No creo que Márquez quisiera golpearle. Lo siento por ellos", acabó.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images