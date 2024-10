Bezzecchi: "Yo me habría preocupado por Viñales en vez de hacer una peineta"

De las muchas caídas y accidentes vividos este fin de semana en el Gran Premio de Australia, sin duda, el más escalofriante fue el que protagonizaron Maverick Viñales y Marco Bezzecchi en la sprint del sábado.

Bezzecchi, que el próximo curso tomará posesión del garaje en la casa de Noale que ahora mismo ocupa Viñales, estuvo varias vueltas defendiendo la posición ante el corredor español, hasta que Maverikc logró adelantarle de forma muy ajustada, situándose delante justo antes de una fuerte frenada que el italiano no atinó a referenciar, chocando violentamente por detrás con la Aprilia en una zona rapidísima, saliendo ambos disparados hacia la escapatoria arrastrándose durante muchos metros como muñecos de trapo. Bezzecchi quedó tendido en el suelo, mientras que Maverick tuvo una mala reacción y se levantó haciéndole, en la distancia, una peineta al italiano.

Cuando, el mismo sábado, le recriminaron la acción al español, Maverick tuvo otra respuesta un poco airada. "Me tiran a más de 300 Km/h y qué voy a hacer, ¿darle un beso?".

El panel de comisarios, tras una vista este domingo por la mañana con el piloto del VR46 Racing Team, decidió sancionar a Bezzecchi con una long lap a pagar durante la carrera, lo que arruinó una excelente salida del italiano, que rodaba segundo en las primeras vueltas justo antes de tener que pagar la penalidad, para acto seguido acabar en el suelo cuando forzó para intentar remontar.

"El accidente del sábado fue una situación extraña. Maverick me adelantó gracias al rebufo y mi moto se fue a la izquierda, de modo que tuve que inclinarla un poco para volver a ponerla recta. Cuando hice eso, Maverick se colocó delante y frenó muy pronto. En el video se puede apreciar que frena, suelta frenos y vuelve a frenar. Cuando frenas en el punto que toca, no dejas ir los frenos. Entonces fui aspirado", relataba este domingo.

"Sobre la penalización, entiendo que no fue una acción fácil de juzgar y que, normalmente, quien circula detrás es quien es el responsable del error", admitió en parte.

Sin embargo, Bezzecchi se la tenía guardada a Maverick y aprovechó la coyuntura para responderle.

"No me importa la penalización, lo que sí me importa fue el comportamiento de Viñales tras la caída", expuso el piloto del equipo de Valentino Rossi.

"Hablamos en el centro médico y me dijo que lo importante es que no nos habíamos hecho daño. Después habló con vosotros [los periodistas] y se mostró muy enfadado. No me gustó su comportamiento justo después de la caída; si hubiera sido al revés, yo me habría preocupado por él en lugar de hacer una peineta y mandarme a la mierda varias veces. Pero lo importante es que los dos estamos bien", añadió.

Captura del vídeo del accidente de Maverick Viñales y Marco Bezzecchi

Sobre sus pruebas médicas, explicó que "fuimos a Melbourne en helicóptero e hicimos un escáner del tronco superior. Yo no estaba del todo de acuerdo pero el doctor Charte me convenció de que era importante asegurarnos de que todo estaba correcto", zanjó el italiano, que solo pudo completar cuatro vueltas antes de caerse.

Viñales: "Ni siquiera vino a disculparse"

Maverick Viñales, por su parte, terminó la carrera en la octava posición. El de Aprilia salía tercero en parrilla, pero ya en su primer paso por meta lo hizo en la octava plaza, que ya no dejó hasta el final. "Tuve mucha caída de las gomas, muy grande al final, que parece que los demás no tuvieron. La moto no fue mal, pero a diez vueltas del final el neumático se terminó", explicó al final de la carrera.

"Estoy contento con la octava plaza, porque creo que es la que le corresponde a la moto que tenemos. El potencial de la moto es este", admitió la cruda realidad.

Sobre la caída del sábado y lesión en el brazo, el catalán no quiso dar cuerda a la situación.

"El brazo lo tengo mejor de lo que me imaginaba después del accidente", añadiendo, sobre las palabras del italiano, que "Bezzecchi ni siquiera vino a hablar conmigo para disculparse", con lo cual uno de los dos omite la verdad.

Por último, le recordaron a Viñales los problemas de la Aprilia el año pasado en Buriram por las altas temperaturas y la humedad. "La semana que viene iremos a Tailandia, y veremos si el calor que desprende la moto es el mismo que el año pasado", zanjó.