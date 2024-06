Bezzecchi prefiere fichar por Aprilia a seguir en una Ducati satélite

Motorsport.com entiende que la operación que llevará al actual piloto del Pertamina Enduro VR46 a convertirse en el compañero de Jorge Martín en la estructura de fábrica de Aprilia debe concretarse en los próximos días, una vez que el protagonista ya ha tomado la decisión de apostar por la otra casa italiana de MotoGP.

En las últimas fechas, cuando las conversaciones con Aprilia se intensificaron, Ducati elaboró una estrategia para intentar matar dos pájaros de un tiro: la idea era la de evitar perder a Marco Bezzecchi y a Pramac, uniéndoles. Un plan que no salió bien y que hará que el corredor firme por la competencia más directa, y muy probablemente que la escudería de Paolo Campinoti lo haga con Yamaha, como su nuevo suministrador de motos.

No deja de llamar la atención que el #72 se incline por subirse a una RS-GP antes que hacerlo a una Desmosedici de última generación, cuyo rendimiento, sobre el papel, debería estar por encima del que le ofrecerá la Aprilia. A consecuencia de la decisión que tomó el año pasado, 'Bez' compite en este 2024 con una especificación de Ducati correspondiente a 2023.

Tan cierto es que el salto de calidad de la GP24 ha sido mayor de lo que él había proyectado, como que su arranque de Mundial no ha ido tan bien como se podía esperar: Bezzecchi llegará a Assen, octavo gran premio de este ejercicio, en la undécima posición de la tabla general, por detrás de Fabio Di Giannantonio (noveno). En idénticas condiciones, el muchacho de Rimini fue capaz de ganar tres carreras y acumuló siete podios en 2023.

Es evidente que la llegada de Marc Márquez al garaje oficial de Ducati en 2025, cuando pasará a ser el compañero de Pecco Bagnaia, ha provocado cierta incomodidad, por no decir mosqueo, en el entorno de Valentino Rossi, en la Academia de formación que lleva su nombre y en VR46. Motorsport.com entiende que Ducati y VR46 están a un paso de renovar su alianza y fortificarla un poco más, siempre que Pramac acepte la propuesta de Yamaha.

Precisamente por eso, los de Tavullia ven la incorporación del #93 como una amenaza al ecosistema que ha regido hasta ahora; ese que ha hecho que Pecco Bagnaia celebre los dos últimos títulos de MotoGP, y ese que ha situado VR46 como el aliado perfecto para Ducati. "Lo que es evidente es que el fichaje de Marc no ha gustado", cuenta a quien escribe estas líneas una fuente de VR46. "Ya no es que haya hecho saltar la filosofía de la marca por los aires, sino que, además, lo que seguro que no aportará será estabilidad", añade esta voz autorizada.

La incorporación de una figura tan controvertida como Márquez para el universo VR46 puede haber motivado perfectamente una reacción de desconfianza por parte de Bezzecchi, quien, además, encaja de maravilla con el perfil que busca Aprilia, un constructor italiano que espera recibir con los brazos abiertos a un piloto de su misma nacionalidad. Por su parte, el chico de los rizos verá cumplido su objetivo de incorporarse a un equipo de fábrica.