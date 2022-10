Cargar el reproductor de audio

Marco Bezzecchi dejó escrito para el libro de los récords un crono de 1.29.671 en Buriram, el tiempo con el que logró la pole position del Gran Premio de Tailandia y que es la vuelta más rápida completada jamás en aquel trazado. Para el joven debutante y su equipo, el VR46, la gesta lograda el sábado se convierte en la primera de estas características lograda en la categoría reina, una efemérides que se celebró a lo grandes en el garaje italiano.

Sin embargo, la alegría chocó con la frustración de la carrera del domingo, en la que Luca Marini, el otro miembro del equipo, sumó su primera caída de la temporada en carrera, y Bezzecchi pasó de salir primero a terminar 16º, fuera de los puntos.

El de Rimini, explosivo y rapidísimo en seco, no encontró las sensaciones en las delicadas condiciones en las que se tuvo que afrontar la carrera tras una monumental tromba de agua.

Y no solo eso, tras apagarse el semáforo, Bezzecchi se colocó líder de la carrera y cobró unas décimas de ventaja, primero sobre Pecco Bagnaia y, ya en la segunda vuelta de carrera, sobre Jack Miller. Pero Dirección de Carrera tomó la decisión de obligar al chico del VR46 a ceder la posición por irse fuera de la pista y acortar en la escapatoria tras la salida, una maniobra que, a simple vista, parecía inevitable.

"En primer lugar tengo que decir que no entendí muy bien por qué recibí esa penalización, porque Martín me tocó dos veces antes de la primera curva y me sacó de la pista, así que no tenía dónde ir", se lamentó Bezzecchi, recordando que, a la primera curva, llegó en paralelo con Jorge Martín, que salía segundo en parrilla, y se abrió a la parte exterior para evitar tocarse.

"Realmente no podía desaparecer para evitar chocar. No entendí la sanción", insistía.

Pero el corredor italiano no quiso buscar excusas de su mala carrera ciñéndose solo a ese momento de la carrera, ya que una vez cedida la plaza a Miller, en la tercera vuelta, Marco se mantuvo en la segunda plaza un par de giros, pero en la sexta vuelta le pasaron tres corredores, y a mitad de carrera ya estaba fuera del top 10.

"Incluso sin la penalización, el resultado no podría haber sido diferente porque no me sentía bien con la moto en absoluto", admitía con sinceridad.

"Cuando había menos agua en la pista, a partir de la quinta vuelta, empecé a sufrir mucho con el tren delantero. Perdía la parte de delante en cada curva, así que para mí era muy difícil ser más rápido".

Pese al enorme éxito que supuso lograr la pole, acabar el fin de semana de esa manera borró cualquier síntoma de alegría en el rostro del corredor.

"Obviamente estoy decepcionado después de un fin de semana muy bueno y de unos entrenamientos en los que fui muy rápido en seco. Pero así son las cosas, no podemos controlar la condiciones climatológicas".

Pese al enorme disgusto que arrastraba, Bezzecchi no quiso despedirse de Tailandia sin recordar lo bueno del gran premio.

"El fin de semana fue positivo porque fui muy rápido y demostré que era bastante bueno en seco. Desgraciadamente no lo fui tanto con la lluvia, pero lo positivo es que trabajamos muy bien y progresamos mucho entre el viernes y el sábado. Conseguí mi primera pole, lo que siempre es bonito, pero no hay nada positivo que extraer del día que más importa", en referencia a la carrera del domingo.

