Aplastante pole de récord de Bezzecchi en Misano
Marco Bezzecchi está decidido a desafiar a Marc Márquez y a Jorge Martín en la gresca por el título como dejó claro en Misano, donde este sábado reventó el récord absoluto del trazado en su camino hacia la pole.
Marco Bezzecchi poleman en Misano
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Esta será la cuarta vez este curso en que el piloto de Aprilia arrancará sin tráfico, la segunda consecutiva después de hacerlo también hace dos semanas, en Aragón. En una primera vuelta de vértigo, el ídolo local rebajó en media décima la plusmarca que hasta ese momento poseía Pecco Bagnaia, completamente desdibujado.
Al lado del corredor de Rimini saldrá Marc Márquez, que en su última tentativa de vuelta rápida salvó una situación comprometida y se quedó a poco menos de dos décimas de la ‘pole’. La primera línea la cerrará Fermín Aldeguer, que fue de menos a más y que llegó como un tiro desde la eliminatoria previa (QP1).
Fabio Di Giannantonio, cuarto, abrirá la segunda fila de la parrilla y como la tercera Ducati en las cuatro primeras plazas, mientras que Jorge Martín, el líder de la clasificación general, partirá el quinto. A su lado formará Luca Marini, que ha sacado partido a su gran conocimiento del trazado, en el que ha dado mil vueltas, y comenzará el sexto.
La séptima posición la ocupará Pedro Acosta, como siempre, el mejor colocado de entre el despliegue de KTM, y cuyo mejor giro fue ya seis décimas más lento que el de Bezzecchi. Por detrás del murciano, el octavo, terminó Franco Morbidelli, otro de los que se ha cansado de girar en este escenario, y que este año se despide del campeonato tras confirmarse su paso a WorldSBK.
Alex Márquez tuvo un sábado para olvidar. A pesar de un viernes del todo esperanzador, el corredor de Gresini se cayó dos veces en la segunda criba de la cronometrada (QP2), y cerrará la tercera línea, el noveno.
El ‘top ten’ lo ocupará Raúl Fernandez, el otro corredor, junto a Aldeguer, en pasar el corte de la QP1.
Pecco Bagnaia prosigue con su vía crucis particular y arrancará el 14º, desde la quinta línea de la parrilla, su peor posición de salida en Misano y como el último de entre los seis pilotos de Ducati. Joan Mir, a su vez, lo hará el 17º y como el último representante de Honda.
Clasificación Q2 MotoGP del GP de San Marino 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|8
|
1'29.982
|169.153
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|8
|
+0.198
1'30.180
|0.198
|168.782
|3
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|9
|
+0.368
1'30.350
|0.170
|168.464
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.404
1'30.386
|0.036
|168.397
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|9
|
+0.587
1'30.569
|0.183
|168.057
|6
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|8
|
+0.627
1'30.609
|0.040
|167.983
|7
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|8
|
+0.658
1'30.640
|0.031
|167.925
|8
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.661
1'30.643
|0.003
|167.920
|9
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|6
|
+0.714
1'30.696
|0.053
|167.822
|10
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|6
|
+0.871
1'30.853
|0.157
|167.532
|11
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|7
|
+0.905
1'30.887
|0.034
|167.469
|12
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|7
|
+1.198
1'31.180
|0.293
|166.931
|Ver resultados
Clasificación Q1 MotoGP del GP de San Marino 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|7
|
1'30.535
|168.120
|2
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|9
|
+0.042
1'30.577
|0.042
|168.042
|3
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|8
|
+0.264
1'30.799
|0.222
|167.631
|4
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|8
|
+0.381
1'30.916
|0.117
|167.416
|5
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|8
|
+0.431
1'30.966
|0.050
|167.324
|6
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|8
|
+0.578
1'31.113
|0.147
|167.054
|7
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|8
|
+0.614
1'31.149
|0.036
|166.988
|8
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|8
|
+0.878
1'31.413
|0.264
|166.505
|9
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|8
|
+1.017
1'31.552
|0.139
|166.253
|10
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|8
|
+1.058
1'31.593
|0.041
|166.178
|11
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|6
|
+1.729
1'32.264
|0.671
|164.970
|Ver resultados
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