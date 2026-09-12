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Crónica de clasificación
MotoGP GP de San Marino

Aplastante pole de récord de Bezzecchi en Misano

Marco Bezzecchi está decidido a desafiar a Marc Márquez y a Jorge Martín en la gresca por el título como dejó claro en Misano, donde este sábado reventó el récord absoluto del trazado en su camino hacia la pole.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi poleman en Misano

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Esta será la cuarta vez este curso en que el piloto de Aprilia arrancará sin tráfico, la segunda consecutiva después de hacerlo también hace dos semanas, en Aragón. En una primera vuelta de vértigo, el ídolo local rebajó en media décima la plusmarca que hasta ese momento poseía Pecco Bagnaia, completamente desdibujado. 

Al lado del corredor de Rimini saldrá Marc Márquez, que en su última tentativa de vuelta rápida salvó una situación comprometida y se quedó a poco menos de dos décimas de la ‘pole’. La primera línea la cerrará Fermín Aldeguer, que fue de menos a más y que llegó como un tiro desde la eliminatoria previa (QP1). 

Fabio Di Giannantonio, cuarto, abrirá la segunda fila de la parrilla y como la tercera Ducati en las cuatro primeras plazas, mientras que Jorge Martín, el líder de la clasificación general, partirá el quinto. A su lado formará Luca Marini, que ha sacado partido a su gran conocimiento del trazado, en el que ha dado mil vueltas, y comenzará el sexto. 

La séptima posición la ocupará Pedro Acosta, como siempre, el mejor colocado de entre el despliegue de KTM, y cuyo mejor giro fue ya seis décimas más lento que el de Bezzecchi. Por detrás del murciano, el octavo, terminó Franco Morbidelli, otro de los que se ha cansado de girar en este escenario, y que este año se despide del campeonato tras confirmarse su paso a WorldSBK. 

Alex Márquez tuvo un sábado para olvidar. A pesar de un viernes del todo esperanzador, el corredor de Gresini se cayó dos veces en la segunda criba de la cronometrada (QP2), y cerrará la tercera línea, el noveno. 

El ‘top ten’ lo ocupará Raúl Fernandez, el otro corredor, junto a Aldeguer, en pasar el corte de la QP1. 

Pecco Bagnaia prosigue con su vía crucis particular y arrancará el 14º, desde la quinta línea de la parrilla, su peor posición de salida en Misano y como el último de entre los seis pilotos de Ducati. Joan Mir, a su vez, lo hará el 17º y como el último representante de Honda

Clasificación Q2 MotoGP del GP de San Marino 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

1'29.982

   169.153  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 8

+0.198

1'30.180

 0.198 168.782  
3 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 9

+0.368

1'30.350

 0.170 168.464  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.404

1'30.386

 0.036 168.397  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

+0.587

1'30.569

 0.183 168.057  
6 Italy L. Marini Honda 10 Honda 8

+0.627

1'30.609

 0.040 167.983  
7 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.658

1'30.640

 0.031 167.925  
8 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 8

+0.661

1'30.643

 0.003 167.920  
9 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 6

+0.714

1'30.696

 0.053 167.822  
10 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 6

+0.871

1'30.853

 0.157 167.532  
11 France J. Zarco LCR 5 Honda 7

+0.905

1'30.887

 0.034 167.469  
12 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 7

+1.198

1'31.180

 0.293 166.931  
Ver resultados

Clasificación Q1 MotoGP del GP de San Marino 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 7

1'30.535

   168.120  
2 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 9

+0.042

1'30.577

 0.042 168.042  
3 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

+0.264

1'30.799

 0.222 167.631  
4 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

+0.381

1'30.916

 0.117 167.416  
5 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 8

+0.431

1'30.966

 0.050 167.324  
6 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 8

+0.578

1'31.113

 0.147 167.054  
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 8

+0.614

1'31.149

 0.036 166.988  
8 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 8

+0.878

1'31.413

 0.264 166.505  
9 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 8

+1.017

1'31.552

 0.139 166.253  
10 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+1.058

1'31.593

 0.041 166.178  
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 6

+1.729

1'32.264

 0.671 164.970  
Ver resultados
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