Crónica de clasificación

MotoGP GP de Qatar

Pole de récord para Bezzecchi en Qatar por delante de Márquez

Marco Bezzecchi fue el más rápido en la clasificación del GP de Qatar, logrando la pole position del fin de semana y el nuevo récord de la pista. Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio completan la primera fila de la parrilla.

Germán Garcia Casanova

Editado: 7 nov 2026, 12:36

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Marco Bezzecchi pole y récord en Losail

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Doha (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi, que ya avisó con una vuelta rápida en el FP2 de la mañana, logró la pole position del GP de Qatar, al parar el crono en 1.50.028 y establecer el nuevo récord absoluto de la pista. Una vuelta lograda en su segunda tanda, en la que mejoró el crono que había dejado Marc Márquez en su primera vuelta de la sesión, cuando el de Ducati bajó al 1.50.361, rodando en ese momento por debajo del récord que Fabio Di Giannantonio había establecido el viernes en la Práctica (1.50.406). Con su segundo neumático, Márquez mejoró su tiempo (1.50.294) pero no pudo batir el giro rápido de Bezzecchi. Di Giannantonio, con la Ducati del VR46 completó la primera fila de la parrilla (1.50.327).

Raúl Fernández alcanzó el cuarto mejor tiempo con la Aprilia de Trackhouse y saldrá desde la segunda fila, por delante de un renacido Pecco Bagnaia y de su compañero, el japonés Ai Ogura, con un empate de tres Aprilia y tres Ducati en las seis primeras posicioes.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Johann Zarco saldrá séptimo, por dalante de Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, procedente de la Q1. Enea Bastianini sera décimo en parrilla, precediente a Jorge Martín. El español de Aprilia no logró cerrar una buena vuelta con su lesión en la mano del gas y el freno, lo que le relegó a la undécima posición, una posición complicada, en su estado, para intentar conseguir un buen resultado.

Desde la Q1 pasaron la repesca a la Q2 Aldeguer (1.50.876) y Acosta (1.51.087), dejando atrás a Franco Morbidelli, que saldrá 13º en parrilla tanto esta tarde en la sprint como mañana en la carrera de gran premio.

Por detrás desde esa misma quinta fila de parrilla estarán Luca Marini e Iker Lecuona, sustituto aquí de Alex Márquez, cerrando la parrilla más corta de la temporada Diogo Moreira, que saldrá 16º por delante de Jake Dixon, sustituto de Joan Mir, y Maverick Viñales, que con el hombro izquierdo lesionado y causándole un fuerte dolor que se le extiende por todo el brazo, no está pudiendo pilotar con normalidad la KTM de Tech3 en sus últimas carreras en la máxima categoría.

Clasificación Q2 MotoGP del GP de Qatar 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

1'50.028

176.027 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 6

+0.266

1'50.294

0.266 175.603 3 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.299

1'50.327

0.033 175.550 4 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 7

+0.429

1'50.457

0.130 175.344 5 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.564

1'50.592

0.135 175.130 6 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 7

+0.568

1'50.596

0.004 175.123 7 J. Zarco LCR 5 Honda 6

+0.707

1'50.735

0.139 174.904 8 P. Acosta KTM 37 KTM 6

+0.844

1'50.872

0.137 174.687 9 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

+0.862

1'50.890

0.018 174.659 10 E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+0.973

1'51.001

0.111 174.484 11 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+1.036

1'51.064

0.063 174.385 12 B. Binder KTM 33 KTM 4

+1.876

1'51.904

0.840 173.076 Ver resultados

Clasificación Q1 MotoGP del GP de Qatar 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

1'50.876

174.681 2 P. Acosta KTM 37 KTM 7

+0.211

1'51.087

0.211 174.349 3 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+0.395

1'51.271

0.184 174.061 4 L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.474

1'51.350

0.079 173.938 5 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 6

+0.511

1'51.387

0.037 173.880 6 D. Moreira LCR 11 Honda 7

+0.628

1'51.504

0.117 173.697 7 J. Dixon Honda 96 Honda 7

+0.745

1'51.621

0.117 173.515 8 M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.115

1'51.991

0.370 172.942 Ver resultados

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