Crónica de clasificación

MotoGP GP de Portugal

Bezzecchi se lleva la pole y el récord en Portimao por delante de Márquez; Martín solo séptimo

Marco Bezzecchi logró la pole position del GP de Portugal, batiendo el récord del Circuito de Portimao, que estaba en poder de Marc Márquez, que acabó segundo en la Q2, desde 2023. Jorge Martín solo pudo ser séptimo.

Germán Garcia Casanova

Editado: 21 nov 2026, 11:51

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Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Portimao (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi logró su sexta pole position de la temporada al marcar el tiempo más rápido de la Q2 del Gran Premio de Portugal, siendo además el primero piloto en lograr repetirlo en este circuito. Además, el italiano estableció el nuevo récord absoluto de la pista, al bajar el 1.37.201 para mejorar la marca que, desde 2023, tenía Marc Márquez en Portimao (1.37.226). El de Ducati, en una pista en la que no ha ganado nunca, logró acabar segundo a casi medio segundo, para asegurarse salir desde la primera fila de la parrilla, su gran objetivo y que ayer, aseguró, no lo veía a su alcance.

La primera fila de la parrilla la completó Fabio Di Giannantonio, que con la Ducati de VR46 logró cerrar una última vuelta rápida que le coloca en una situación de privilegio.

La segunda fila la completaron Raúl Fernández con la Aprilia de Trackhouse, por delante de Alex Márquez con la Ducati de Gresini y Pedro Acosta, que a rueda de Marc llegó a estar segundo, pero acabó sexto.

Jorge Martín, el único que junto a Bezzecchi aún tiene remotas opciones de discutirle el campeonato a Márquez, solo pudo acabar séptimo, una posición que le dejaría fuera de la lucha. Fermín Aldeguer y Johann Zarco, con la Honda, completan esa tercera fila.

Si la clasificación de la Q2 se replica en la sprint, que se adelanta por la previsión de lluvia a las dos y media de la tarde hora local (15:30 hora española), Márquez se proclamaría ya campeón este mismo sábado.

Bandera roja en la Q1

La Q1 empezó con humedad sobre el asfalto, pero Jack Miller y Ai Ogurea se atrevieron a salir con neumáticos de seco, lo que le llevó a liderar las primeras vueltas con muchas claridad mientras el resto, con gomas de mojado, no pudieron ni acercarse. Tras una primera tanda rápida, todos los pilotos entraron a cambiar sus neumáticos a seco, mientras Miller y Ogura alargaban la vida de los suyos. Eso dio opción a Diogo Moreira, precisamente a rueda de Ogura, de superar el tiempo del japonés y echarle de las os primeras plazas que daban acceso a la Q2. También Iker Lecuona logró bajar el crono de Miller y sacarle de la segunda posición.

La sesión acabó a 1.17 del final por una terrible caída de Moreira en la curva 15, a casi 200 Km/h, cuando pisó con la rueda trasera la línea blanca exterior y la moto le hizo un high side que lanzó al brasileño por los aires, cayendo con violencia sobre el asfalto. Una caída feísima que, sin embargo, no acabó con el piloto lesionado, afortunadamente.

Con solo 1.17 de tiempo, cuando se abrió de nuevo el pitlane, los pilotos no pudieron completar una vuelta lanzada, ya que no daba tiempo, lo que dejó definitivamente las cosas como estaban.

Clasificación Q2 de MotoGP del GP de Portugal 2026:

Clasificación Q1 de MotoGP del GP de Portugal 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

D. Moreira LCR

11 Honda 5

1'40.612

167.598 2

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 7

+0.358

1'40.970

0.358 167.004 3

J. Miller Pramac

43 Yamaha 7

+1.238

1'41.850

0.880 165.561 4

L. Marini Honda

10 Honda 8

+1.274

1'41.886

0.036 165.502 5

A. Ogura Trackhouse

79 Aprilia 7

+1.322

1'41.934

0.048 165.424 6

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 7

+1.707

1'42.319

0.385 164.802 7

J. Dixon Honda

96 Honda 8

+1.773

1'42.385

0.066 164.696 8

P. Espargaró Tech3

44 KTM 8

+1.987

1'42.599

0.214 164.352 9

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 8

+2.184

1'42.796

0.197 164.037 10

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 7

+2.354

1'42.966

0.170 163.766 11

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 7

+8.155

1'48.767

5.801 155.032 12

E. Bastianini Tech3

23 KTM 5

+10.621

1'51.233

2.466 151.595 Ver resultados

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