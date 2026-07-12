Bezzecchi, operado con éxito de su fractura de clavícula, espera volver en Silverstone
Aprilia confirmó este domingo que Marco Bezzecchi ha sido operado con éxito de su fractura de clavícula izquierda, sufrida este pasado sábado en Sachsenring, y se espera su vuelta en Silverstone.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Alexander Trienitz
Apenas un día después del accidente en Sachsenring en el que se fracturó la clavícula izquierda, motivo que le ha dejado sin disputar las carreras del Gran Premio de Alemania de MotoGP, Marco Bezzecchi ya ha sido operado con éxito este domingo, 12 de julio, para empezar su recuperación lo antes posible.
Tras su rápida caída en la clasificación del sábado, durante la Q2, el que fuera líder del Mundial hasta Assen continuó con su mala racha, con una fractura de clavícula izquierda, tras haber evitado daños físicos precisamente en otro gran accidente, hace dos semanas en Países Bajos. El de Rimini volvió a Italia el sábado, y este domingo ha sido intervenido con éxito en Sassuolo, según ha confirmado Aprilia a los medios en un comunicado.
"Marco Bezzecchi se ha sometido con éxito a una intervención quirúrgica realizada por el doctor Giuseppe Porcellini en el Hospital Universitario de Sassuolo; se le ha reducido y estabilizado la fractura de la clavícula izquierda", empezó detallando el comunicado.
Ahora, el gran interrogante es cuándo volverá Bezzecchi a la acción, aunque la casa de Noale tiene una idea muy concreta. Por más que aún sea demasiado pronto como para contar con unos plazos de recuperación exactos, Aprilia espera que el corredor transalpino vuelva a la acción justo tras el parón veraniego que empezará este domingo, es decir, en la próxima cita del calendario: el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, que tendrá lugar el fin de semana del 7 al 9 de agosto.
"Aunque es demasiado pronto para establecer un plazo de recuperación concreto, esperamos que Marco vuelva a competir en el próximo Gran Premio, en Silverstone. No obstante, en los próximos días se dará a conocer un pronóstico más definitivo en función de la evolución de su estado clínico", detalló Aprilia para finalizar.
Este problema es una piedra más en el camino de Bezzecchi en los últimos tiempos. Con el de este domingo, el ganador de 4 carreras en la primera parte del curso acumulará cuatro ceros consecutivos en pruebas largas: en Balaton Park por un accidente múltiple provocado por Jorge Martín, en Brno al ser sancionado con no correr el domingo por abofetear a un comisario tras caerse en la sprint, en Assen al caerse en la segunda vuelta, y en Sachsenring por esta lesión. De hecho, Bezzecchi, que llegó líder a Países Bajos, puede salir de Alemania incluso quinto de la general, en función de los resultados que se produzcan.
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