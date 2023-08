Bezzecchi: "Merezco una moto oficial; no tengo preferencia dónde"

El piloto italiano de Mooney VR46 fue interrogado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se celebra este fin de semana en Silverstone, sobre su futuro. Marco Bezzecchi, ganador en Argentina y Le Mans, y tercer clasificado de la general a solo un punto del segundo, Jorge Martín, considera que merece tener una moto oficial y que le gustaría estar en un equipo de fábrica, pero que de no darse esa posibilidad, no tiene preferencias de dónde estar el próximo año, ya sea en VR46 o Pramac.

De producirse un movimiento hacia éste último equipo, podría dejar espacio en VR46 a Franco Morbidelli, que se ha quedado sin asiento en Yamaha para 2024.

El italiano compite este año con una Desmosedici GP22, el modelo de la pasada temporada, y su objetivo es disponer de un modelo 2024 el próximo año, la moto de fábrica, a la que tendría acceso si se va a Pramac más fácilmente que si sigue en su actual equipo.

Sobre los rumores y especulaciones en torno a su futuro, no soltó prenda.

"No tengo ninguna preferencia, a mi me gustaría tener una plaza en un equipo oficial y creo que me merezco una moto de fábrica. Pero si sigo en Mooney VR46 estaré contento, pero de momento no tengo ni idea", en referencia a su futuro.

Sobre la noticia de la no continuidad de Morbidelli en Yamaha, Bezzecchi mostró el apoyo total a su compañero de la Academy.

"Franky es un piloto muy fuerte y no se merece pasar por este trance, pero al final es una situación que no puede controlar él totalmente. En cualquier caso espero que pueda encontrar acomodo en MotoGP porque es un piloto fuerte. Si es una Ducati, me sentiré feliz por él, pero también me alegrará si encuentra una buena otra buena moto".

El espectacular arranque de temporada de Bezzecchi, con dos victorias y estando regularmente luchando en los primeros puestas, es algo que no esperaba nadie con tanta consistencia.

"Esperaba ir rápido, pero no arrancar la temporada como lo hemos hecho. Nunca esperas conseguir victorias y podios en tu segundo año en la clase reina, me sorprendía pero a medida que iban pasando las carreras me daba cuenta de que podíamos hacerlo, y quedan muchas por delante, así que tenemos tiempo de seguir trabajando".

Un nivel que, de alguna manera, ha cambiado la vida a este joven corredor.

"Es positivo, es extraño, la vida es ahora un poco distinta, hay gente que me reconoce por la calle y se hace raro, pero estar aquí con la flor y nada del motociclismo luchando es algo fantástico. Espero seguir mejorando y terminar la temporada de la mejor forma posible".

Un éxito que se basa, en gran parte, en el trabajo con la VR46 Riders Academy.

"Mi preparación ha cambiado bastante, he tenido que cambiar mi forma de pilotar para poder dominar la MotoGP. A nivel mental hago lo mismo, tengo un buen entorno, un buen equipo de entrenamiento, la Academy ha crecido y nos ha permitido centrarnos solo en pilotar, así que una de las razones de haber dado este paso adelante es el trabajo que hacemos en casa", asegura.