Los cachorros de la VR46 Academy empiezan a mostrar los colmillos

Cargar el reproductor de audio

El gran objetivo del ambicioso proyecto de la academia de Valentino Rossi culminó uno de sus pasos más importantes con el anuncio de la creación del nuevo equipo Mooney VR46 Racing Team, que debutó esta temporada en el campeonato como equipo privado con Luca Marini y Marco Bezzecchi en su alineación de pilotos y asociados a Ducati como satélite.

Tras un inicio de temporada con mayor o menor dificultad pero con algunos chispazos que llevaban a pensar que las cosas iban por el camino correcto, el Gran Premio de Italia disputado este pasado fin de semana vivió la mejora actuación, hasta ahora, del proyecto de Valentino, logrando colocarse ambos corredores en la primera fila de la parrilla de salida tras la clasificación del sábado, y completando una carrera en la que tanto Marini, como sobre todo Bezzecchi, se erigieron en protagonistas durante muchas vueltas, rodando el debutante corredor de Rimini los primeros nueve giros en cabeza, y manteniéndose en zona de podio hasta la vuelta 17, a solo seis del final.

La actuación de Bezzecchi no es fruto de la casualidad, el italiano es 17º de la general del campeonato con 30 puntos, uno menos que Marini, y lidera la tabla de rookies pese a sufrir sendas caídas en las dos primeras carreras del curso, y una más en el Gran Premio de las Américas. Pero de las cinco carreras que ha terminado, tres lo ha hecho en el top 10, y esta última alcanzó una meritoria quinta plaza que, seguro, le supo a poco ya que estuvo luchando por el tercer puesto hasta el final, cuando se vio superado por Johann Zarco por el cuarto lugar.

"Fue un buen día y me sorprendió mi carrera. No esperaba hacerlo tan bien, pero cuando me encontré liderando me dije que tenía que intentarlo. No ha ido mal del todo: he conseguido estar unas cuantas vueltas en cabeza y mantenerme un poco con los buenos", dijo Bezzecchi, que mantuvo la pelea con los actuales pesos pesados del campeonato, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo y Aleix Espargaró.

"Al final estaba incluso recuperando con Aleix, pero me quedé un poco colgado con el neumático delantero, así que se me cerró un poco la rueda de delante en Arrabbiata 1. Bajé una marcha, y Zarco, que estaba muy cerca, lo aprovechó y me pasó. De todos modos, está bien", explicó algo frustrado por perder el cuarto puesto a causa de un error.

Bezzecchi, de 23 años, fue superado tras el noveno giro por Bagnaia, al manillar de la Ducati oficial, pero a quien no esperaba peleando tan arriba era al líder del campeonato.

"Viendo los entrenamientos del fin de semana, Pecco, Aleix y Enea Bastianini me parecieron los rivales más peligrosos. Quartararo no me parecía tan rápido, pero realmente lo fue. Me ha pasado a pesar de que yo era más rápido en la recta, porque en las curvas va muy rápido, así que hay que felicitarle. De todos modos, fue genial estar ahí arriba con los buenos”.

Durante las primeras vueltas, Bezzecchi, que salía segundo en parrilla justo por delante de su compañero, protagonizó un intenso duelo con Marini.

"Hicimos dos o tres adelantamientos, pero sinceramente pensé que tenía algo más, así que quise tratar de mantenerme por delante y quedarme con Quartararo”, la mejor liebre posible para intentar abordar un podio que, al final, se resistió.

“Creo que era un objetivo que estuvo cerca, incluso en las últimas vueltas quería intentarlo con Aleix y si hubiera conseguido atacar, lo habría hecho. Digamos que cuando la moto me dio ese aviso en Arrabiata, preferí no comprometer la carrera".

Un podio que espera poder conseguir antes de acabar el año, como hicieron el pasado curso Bastianini y Jorge Martín, ambos debutantes con Ducati.

"Antes de que acabe el año me gustaría poder hacer un podio, creo que si seguimos trabajando como hasta ahora es algo que se puede conseguir. Obviamente, cada pista es diferente, así que no sé qué esperar en Barcelona. Tiene algunas características similares, pero el agarre es diferente, así que ya veremos. Pero es un objetivo que tengo muy claro".

Relevo generacional en marcha

Justo por detrás de Bezzecchi, a solo ocho décimas, acabó su compañero Marini, que salía tercero en parrilla y en las primeras vueltas estuvo peleando en las primeras posiciones en la que fue su mejor carrera de la temporada.

"Estoy satisfecho con el fin de semana, porque siento que estamos progresando. Como dije, no me sentía con ritmo para luchar por el podio, pero quería estar preparado para aprovechar la oportunidad en caso de que alguien cometiera un pequeño error", resumió el corredor de 24 años.

"En las dos últimas carreras, después del test de Jerez, mis sensaciones con la moto han mejorado mucho, me siento mejor, y lo más importante es esto. Ahora miramos a Barcelona, porque sería importante confirmar mi velocidad en otra pista y poder seguir luchando por estas posiciones en todas las carreras", añadió ambicioso.

Marini, hermano de Valentino Rossi y punta de lanza del equipo de la Academy, considera que se están dando los pasos del relevo generacional para los que se creó la VR46.

"Sin duda, más por Pecco, que logró la victoria, pero Bez (Bezzecchi) y yo también vamos fuerte. Cada uno tiene su propio camino y ahora mismo Pecco está preparado para luchar por la victoria en cada carrera, pero a mí me falta un poco para llegar a luchar por el podio en cada carrera. Hay que dar los pasos adecuados para llegar a eso, porque al final es un objetivo alcanzable para todos, porque el nivel de los pilotos en MotoGP es muy alto. Todo el mundo tiene lo que hay que tener para llegar al podio”, zanjó el de Urbino.

Luca Marini y Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, lograron el tercer y segundo puesto de la parrilla de salida en Mugello 1 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 2 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 3 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 4 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 5 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 6 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 7 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 8 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 9 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 10 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 11 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 12 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 13 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 14 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 15 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 16 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 17 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 18 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 19 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 20 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 21 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 22 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 23 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 24 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 25 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 26 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 27 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 28 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 29 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 30 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 31 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Top3 clasificación: ganador del a pole Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing, el segundo lugar Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, el tercer lugar Luca Marini, VR46 Racing Team 32 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 33 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 34 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 35 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 36 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 37 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 38 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 39 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 40 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, equipo VR46 Racing 41 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 42 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing, Equipo Luca Marini, VR46 Racing Team 43 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 44 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 45 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing 46 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 47 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 48 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 49 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images