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MotoGP GP de Malasia
Bezzecchi: "Marc y Alex son muy rápidos, pero tengo ideas sobre cómo intentar mejorar"
El de Aprilia, con la lesión de Jorge Martín, se ha quedado como la única alternativa en la batalla por el título con Marc Márquez, por más que solo puso ser sexto en la tabla de tiempos en el arranque de Sepang.
Oriol Puigdemont
Publicado: 30 oct 2026, 12:00
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Marco Bezzecchi
Foto de: Gold and Goose
Con 50 puntos de desventaja con Marc Márquez, líder del campeonato, a Marco Bezzecchi solo le queda salir a tumba abierta a los cuatro grandes premios que restan para acabar la temporada, y aunque el italiano aseguró, al final de la primera jornada del GP de Malasia, que estaba "muy contento", lo cierto es que terminó a casi medio segundo del tiempo del de Ducati, lejos también de la Ducati de Alex Márquez y Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) siendo también más rápido.
"Bueno, creo que fue un buen día", introdujo Bezzecchi. "Estoy muy contento con este viernes en comparación con el viernes de Sepang del año pasado", recordó. "Estoy muy satisfecho con cómo fue hoy. Hemos dado un buen paso", dijo.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images
"Parece que Marc va un poco por delante de todos. Su hermano también es bastante rápido, un poco más rápido que yo. Pero mi ritmo no está nada mal", apuntó.
"Es cierto que aún me falta algo, pero el ritmo no está mal. En cuanto a al time attack, quizás podría mejorar mi técnica para intentar ganar algunas décimas. Pero en general fue un buen día", subrayó el de Aprilia, pese a la distancia evidente, al menos en esta primera jornada, algo que el italiano ha demostrado ser capaz de solucionar a medida que avanza el fin de semana.
"Bueno, tengo algunas ideas sobre cómo intentar mejorar. Quiero intentar estar cada vez más cerca. Es cierto que en este momento (ellos) tienen algo más. En general, hay muchas Ducati que son rapidísimas. Este nunca ha sido uno de nuestros circuitos favoritos, pero la mejora que hemos logrado es interesante, así que esperamos poder dar otro paso adelante".
En función de los circuitos, el dominio de las Aprilia y las Ducati se va alternando, y en un circuito como Sepang, siempre propicio para las motos rojas, ahora no se ve tanto margen. "No lo sé. En esta pista siempre han sido mucho, mucho más fuertes. Ahora quizás estemos un poco más cerca, pero la diferencia siempre ha sido enorme".
Marco Bezzecchi, con el nuevo alerón en la rueda trasera de su Aprilia
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Llevo pilotando la Aprilia desde hace apenas dos años. Creo que no se trata tanto del trazado, sino más bien del estado del agarre de la pista. Tiene un agarre particular debido al clima y a muchos otros factores. Creo que se trata más bien de esto, pero no tengo suficiente experiencia con esta moto como para emitir un juicio claro", valoró.
Después de que en Australia Ducati estrenara una pieza aerodinámica en la rueda trasera copiada a Aprilia, la marca de Noale sacó hoy, en la moto de Bezzecchi, una evolución de ese ala. Le preguntaron al italiano por si había notado algo. "Creo que probablemente ya te imaginas la respuesta. Realmente no puedo decirte nada. Pero es muy bonito", bromeó. "Sí, me gusta", zanjó el de Rimini.
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