Bezzecchi lidera el Warm Up de MotoGP en Brasil y Acosta se va contra las vallas
Marco Bezzecchi lideró el Warm Up de MotoGP del Gran Premio de Brasil, superando a los hermanos Marc Márquez y Alex Márquez, mientras Pedro Acosta estrelló su KTM contra las vallas de protección, saliendo ileso de la caída.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Goiania (Enviado Especial).- Una vuelta en la parte final de los 10 minutos de ensayo matinal este domingo en el Gran Premio de Brasil, colocó a Marco Bezzecchi al frente de los tiempos del Warm Up con un tiempo de 1.17.824, superando la mejor vuelta de Marc Márquez, que había liderado toda la sesión (1.18.117) y Alex Márquez, que cosechó el tercer mejor tiempo.
Pecco Bagnaia logró el cuarto mejor tiempo, por delante de Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio, el poleman, completando un quinteto de Ducati en el top seis. Precisamente el de VR46 se fue al suelo entre la curva 9-10, justo después de que se cayera Franco Morbidelli en la fatídica curva 4.
Jorge Martín marcó el séptimo mejor crono, con Fabio Quartararo, Diogo Moreira, primera Honda, y Joan Mir completando el top 10. Todos los pilotos en el Warm Up montaron goma dura delante, mientras que en la trasera todos llevaron la media excepto las cuatro Yamaha, que montaron la blanda.
Pedro Acosta, el líder del Mundial, se cayó en la parte final de la sesión, en la curva 13, saliendo su moto disparada violentamente contra al valla de protección. Afortunadamente el murciano salió ileso más allá de no poder cerrar una vuelta rápida y terminar el 16º.
Clasificación Warm Up MotoGP GP de Brasil 2026
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|8
|
1'17.824
|177.400
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|8
|
+0.293
1'18.117
|0.293
|176.734
|3
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|8
|
+0.337
1'18.161
|0.044
|176.635
|4
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|8
|
+0.343
1'18.167
|0.006
|176.621
|5
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|8
|
+0.434
1'18.258
|0.091
|176.416
|6
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|6
|
+0.477
1'18.301
|0.043
|176.319
|7
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|8
|
+0.503
1'18.327
|0.026
|176.261
|8
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|7
|
+0.601
1'18.425
|0.098
|176.040
|9
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|8
|
+0.640
1'18.464
|0.039
|175.953
|10
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|8
|
+0.657
1'18.481
|0.017
|175.915
|11
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|5
|
+0.665
1'18.489
|0.008
|175.897
|12
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|8
|
+0.748
1'18.572
|0.083
|175.711
|13
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|8
|
+0.755
1'18.579
|0.007
|175.695
|14
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|8
|
+0.758
1'18.582
|0.003
|175.689
|15
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|8
|
+0.846
1'18.670
|0.088
|175.492
|16
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|6
|
+0.909
1'18.733
|0.063
|175.352
|17
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|8
|
+0.910
1'18.734
|0.001
|175.349
|18
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|8
|
+0.952
1'18.776
|0.042
|175.256
|19
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|8
|
+0.989
1'18.813
|0.037
|175.174
|20
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|7
|
+1.082
1'18.906
|0.093
|174.967
|21
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|8
|
+1.215
1'19.039
|0.133
|174.673
|22
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|8
|
+1.222
1'19.046
|0.007
|174.657
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