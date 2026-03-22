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Bezzecchi lidera el Warm Up de MotoGP en Brasil y Acosta se va contra las vallas

Marco Bezzecchi lideró el Warm Up de MotoGP del Gran Premio de Brasil, superando a los hermanos Marc Márquez y Alex Márquez, mientras Pedro Acosta estrelló su KTM contra las vallas de protección, saliendo ileso de la caída.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Goiania (Enviado Especial).- Una vuelta en la parte final de los 10 minutos de ensayo matinal este domingo en el Gran Premio de Brasil, colocó a Marco Bezzecchi al frente de los tiempos del Warm Up con un tiempo de 1.17.824, superando la mejor vuelta de Marc Márquez, que había liderado toda la sesión (1.18.117) y Alex Márquez, que cosechó el tercer mejor tiempo.

Pecco Bagnaia logró el cuarto mejor tiempo, por delante de Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio, el poleman, completando un quinteto de Ducati en el top seis. Precisamente el de VR46 se fue al suelo entre la curva 9-10, justo después de que se cayera Franco Morbidelli en la fatídica curva 4.

Jorge Martín marcó el séptimo mejor crono, con Fabio Quartararo, Diogo Moreira, primera Honda, y Joan Mir completando el top 10. Todos los pilotos en el Warm Up montaron goma dura delante, mientras que en la trasera todos llevaron la media excepto las cuatro Yamaha, que montaron la blanda.

Pedro Acosta, el líder del Mundial, se cayó en la parte final de la sesión, en la curva 13, saliendo su moto disparada violentamente contra al valla de protección. Afortunadamente el murciano salió ileso más allá de no poder cerrar una vuelta rápida y terminar el 16º.

Por si te lo perdiste:

Clasificación Warm Up MotoGP GP de Brasil 2026

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

1'17.824

   177.400  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 8

+0.293

1'18.117

 0.293 176.734  
3 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 8

+0.337

1'18.161

 0.044 176.635  
4 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

+0.343

1'18.167

 0.006 176.621  
5 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 8

+0.434

1'18.258

 0.091 176.416  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 6

+0.477

1'18.301

 0.043 176.319  
7 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8

+0.503

1'18.327

 0.026 176.261  
8 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.601

1'18.425

 0.098 176.040  
9 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 8

+0.640

1'18.464

 0.039 175.953  
10 Spain J. Mir Honda 36 Honda 8

+0.657

1'18.481

 0.017 175.915  
11 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 5

+0.665

1'18.489

 0.008 175.897  
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 8

+0.748

1'18.572

 0.083 175.711  
13 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 8

+0.755

1'18.579

 0.007 175.695  
14 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 8

+0.758

1'18.582

 0.003 175.689  
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 8

+0.846

1'18.670

 0.088 175.492  
16 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 6

+0.909

1'18.733

 0.063 175.352  
17 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+0.910

1'18.734

 0.001 175.349  
18 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 8

+0.952

1'18.776

 0.042 175.256  
19 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 8

+0.989

1'18.813

 0.037 175.174  
20 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 7

+1.082

1'18.906

 0.093 174.967  
21 Italy L. Marini Honda 10 Honda 8

+1.215

1'19.039

 0.133 174.673  
22 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 8

+1.222

1'19.046

 0.007 174.657  
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