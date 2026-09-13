Bezzecchi se emplea a fondo para liderar el Warm Up de Misano por delante de Márquez
Aunque solo se trataba de los 10 minutos de calentamiento del domingo por la mañana, Marco Bezzecchi se tuvo que emplear a fondo para responder una vuelta rápida de Marc Márquez ya con el reloj a cero.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
En el Gran Premio de San Marino de MotoGP se compite hasta en el Warm Up, una sesión de solo diez minutos en la que los pilotos no dan más de siete u ocho vueltas y en la que Marco Bezzecchi llegó a la parte final liderando los tiempos hasta que Marc Márquez, que salió a pista a falta de poco más de seis minutos para el final y solo dio cuatro vueltas, le superó por 20 milésimas en su último giro.
El italiano de Aprilia, con una decoración e indumentaria de color blanco en conmemoración de los 80 años de la Vespa, se empleó a fondo para responder al de Ducati y bajar el crono hasta un 1.30.835 que le colocó al frente de los tiempos.
Bezzecchi, que en la sprint del sábado salió a correr con la goma blanda trasera, apostó este domingo por la mañana por usar la media delante y detrás, para preparar la carrera larga, a 27 vueltas, con estos compuestos. Márquez, que ganó la sprint utilizando el medio trasero, salió al Warm Up con blando delante y medio detrás, aunque se espera que en la carrera lo haga con medio/medio.
Por detrás de los dos grandes favoritos a la victoria este domingo en la carrera que arranca a las dos de la tarde, terminó el brasileño Diogo Moreira, superando a Fermín Aldeguer y Fabio Quartararo. Alex Márquez fue sexto, con Raúl Fernández, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia y Pol Espargaró completando el top 10.
Jorge Martín, tercero ayer en la sprint y líder del campeonato, acabó 20º en la hoja de tiempos, solo por delante de Enea Bastianini, que fue el último. El de Aprilia, con goma media delante y detrás, dio seis vueltas sin poder marcar ningún buen tiempo.
Clasificación Warm Up MotoGP GP San Marino 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|7
|
1'30.835
|167.565
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|4
|
+0.376
1'31.211
|0.376
|166.874
|3
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|7
|
+0.413
1'31.248
|0.037
|166.806
|4
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|6
|
+0.496
1'31.331
|0.083
|166.655
|5
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|7
|
+0.508
1'31.343
|0.012
|166.633
|6
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|7
|
+0.529
1'31.364
|0.021
|166.595
|7
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|7
|
+0.535
1'31.370
|0.006
|166.584
|8
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|5
|
+0.675
1'31.510
|0.140
|166.329
|9
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|7
|
+0.782
1'31.617
|0.107
|166.135
|10
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|7
|
+0.862
1'31.697
|0.080
|165.990
|11
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|7
|
+0.868
1'31.703
|0.006
|165.979
|12
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.914
1'31.749
|0.046
|165.896
|13
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|7
|
+1.066
1'31.901
|0.152
|165.621
|14
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|6
|
+1.112
1'31.947
|0.046
|165.538
|15
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|7
|
+1.124
1'31.959
|0.012
|165.517
|16
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|7
|
+1.168
1'32.003
|0.044
|165.438
|17
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|7
|
+1.320
1'32.155
|0.152
|165.165
|18
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|7
|
+1.323
1'32.158
|0.003
|165.159
|19
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|7
|
+1.360
1'32.195
|0.037
|165.093
|20
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|6
|
+1.478
1'32.313
|0.118
|164.882
|21
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|6
|
+1.593
1'32.428
|0.115
|164.677
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