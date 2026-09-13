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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de San Marino

Bezzecchi se emplea a fondo para liderar el Warm Up de Misano por delante de Márquez

Aunque solo se trataba de los 10 minutos de calentamiento del domingo por la mañana, Marco Bezzecchi se tuvo que emplear a fondo para responder una vuelta rápida de Marc Márquez ya con el reloj a cero.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En el Gran Premio de San Marino de MotoGP se compite hasta en el Warm Up, una sesión de solo diez minutos en la que los pilotos no dan más de siete u ocho vueltas y en la que Marco Bezzecchi llegó a la parte final liderando los tiempos hasta que Marc Márquez, que salió a pista a falta de poco más de seis minutos para el final y solo dio cuatro vueltas, le superó por 20 milésimas en su último giro.

El italiano de Aprilia, con una decoración e indumentaria de color blanco en conmemoración de los 80 años de la Vespa, se empleó a fondo para responder al de Ducati y bajar el crono hasta un 1.30.835 que le colocó al frente de los tiempos.

Bezzecchi, que en la sprint del sábado salió a correr con la goma blanda trasera, apostó este domingo por la mañana por usar la media delante y detrás, para preparar la carrera larga, a 27 vueltas, con estos compuestos. Márquez, que ganó la sprint utilizando el medio trasero, salió al Warm Up con blando delante y medio detrás, aunque se espera que en la carrera lo haga con medio/medio.

Por detrás de los dos grandes favoritos a la victoria este domingo en la carrera que arranca a las dos de la tarde, terminó el brasileño Diogo Moreira, superando a Fermín Aldeguer y Fabio Quartararo. Alex Márquez fue sexto, con Raúl Fernández, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia y Pol Espargaró completando el top 10.

Jorge Martín, tercero ayer en la sprint y líder del campeonato, acabó 20º en la hoja de tiempos, solo por delante de Enea Bastianini, que fue el último. El de Aprilia, con goma media delante y detrás, dio seis vueltas sin poder marcar ningún buen tiempo.

Clasificación Warm Up MotoGP GP San Marino 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

1'30.835

   167.565  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 4

+0.376

1'31.211

 0.376 166.874  
3 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 7

+0.413

1'31.248

 0.037 166.806  
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 6

+0.496

1'31.331

 0.083 166.655  
5 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.508

1'31.343

 0.012 166.633  
6 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 7

+0.529

1'31.364

 0.021 166.595  
7 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 7

+0.535

1'31.370

 0.006 166.584  
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 5

+0.675

1'31.510

 0.140 166.329  
9 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.782

1'31.617

 0.107 166.135  
10 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 7

+0.862

1'31.697

 0.080 165.990  
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.868

1'31.703

 0.006 165.979  
12 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.914

1'31.749

 0.046 165.896  
13 France J. Zarco LCR 5 Honda 7

+1.066

1'31.901

 0.152 165.621  
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 6

+1.112

1'31.947

 0.046 165.538  
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 7

+1.124

1'31.959

 0.012 165.517  
16 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+1.168

1'32.003

 0.044 165.438  
17 Spain J. Mir Honda 36 Honda 7

+1.320

1'32.155

 0.152 165.165  
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 7

+1.323

1'32.158

 0.003 165.159  
19 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 7

+1.360

1'32.195

 0.037 165.093  
20 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 6

+1.478

1'32.313

 0.118 164.882  
21 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 6

+1.593

1'32.428

 0.115 164.677  
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