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Bezzecchi lidera el Warm Up en Assen

Marco Bezzecchi logró el mejor tiempo en la sesión de calentamiento del domingo por la mañana en el GP de los Países Bajos, celebrado con la pista seca tras la intensa lluvia caída durante la noche.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen (Enviado Especial).- La intensa tormenta que cayó sobre el circuito durante toda la noche, con gran aparato eléctrico, rayos y truenos, dejó claras consecuencias en la zona de los boxes del Circuito de Assen, donde a las dos de la madrugada se encendieron las alarmas y los miembros de IRTA tuvieron que acudir para intentar solucionar la entada de agua en los garajes que, como el de Honda, tuvieron que retirar las moquetas del suelo, completamente empapadas.

Sin embargo, el sol que salió desde primera hora del domingo y el termómetro, que a las ocho de la mañana ya estaba en los 21 grados, permitió que la pista se fuera secando, a lo que también contribuyó la carrera de la Rookies Cup celebrada justo antes. De este modo, los pilotos de MotoGP salideron a pista para celebrar el Warm Up del GP de los Países Bajos con una temperatura ambiente ya de 25 grados, con 29 en el asfalto.

El box de los equipos en Assen se inundó durante la noche y algunos tuvieron que retirar las moquetas del suelo

El box de los equipos en Assen se inundó durante la noche y algunos tuvieron que retirar las moquetas del suelo

Foto de: Motorsport.com

En esas condiciones Marco Bezzecchi volvió a ser el más rápido en pista con un tiempo de 1.31.955 con goma media delante y detrás, seguramente la que utilizará en la carrera. Fue la tercera sesión dominada por el italiano, tras el FP1, la Práctica y el FP2, no liderando, precisamente la clasificación (Q2) y la Sprint, aunque eso no quita que el de Aprilia se perfila como el claro favorito a la victoria, con permiso de los pilotos de Trackhouse, Ai Ogura y Raúl Fernández, que ganó ayer la carrera corta, pero que este domingo quire asegurar un buen resultado sin arriesgarse a una caída, después de haber fallado en los últimos domingos y no subir al podio desde la primera carrera, en Tailandia.

Precisamente Ogura terminó segundo a 2 milésimas de Bezzecchi, con Peco Bagnaia, Pedro Acosta, Alex Márquez, Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio a continuacón, cerrando el top 10 Raúl, Joan Mir y Enea Bastianini. El poleman Jorge Martín sigue sin logra poner a punto su moto y acabó 11º.

Por si te lo perdiste:

Clasificación Warm Up MotoGP del GP Países Bajos 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

1'31.955

   177.817  
2 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 7

+0.002

1'31.957

 0.002 177.813  
3 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.228

1'32.183

 0.226 177.377  
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 7

+0.274

1'32.229

 0.046 177.289  
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 7

+0.311

1'32.266

 0.037 177.218  
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

+0.339

1'32.294

 0.028 177.164  
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.353

1'32.308

 0.014 177.137  
8 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 6

+0.439

1'32.394

 0.086 176.972  
9 Spain J. Mir Honda 36 Honda 6

+0.503

1'32.458

 0.064 176.850  
10 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+0.573

1'32.528

 0.070 176.716  
11 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+0.590

1'32.545

 0.017 176.683  
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 6

+0.640

1'32.595

 0.050 176.588  
13 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 7

+0.871

1'32.826

 0.231 176.148  
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+0.945

1'32.900

 0.074 176.008  
15 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 7

+0.956

1'32.911

 0.011 175.987  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 7

+1.068

1'33.023

 0.112 175.775  
17 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+1.230

1'33.185

 0.162 175.470  
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 7

+1.289

1'33.244

 0.059 175.359  
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 6

+1.301

1'33.256

 0.012 175.336  
20 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.379

1'33.334

 0.078 175.190  
21 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 7

+1.900

1'33.855

 0.521 174.217  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 6

+2.976

1'34.931

 1.076 172.242  
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