Bezzecchi lidera el Warm Up en Assen

Assen (Enviado Especial).- La intensa tormenta que cayó sobre el circuito durante toda la noche, con gran aparato eléctrico, rayos y truenos, dejó claras consecuencias en la zona de los boxes del Circuito de Assen, donde a las dos de la madrugada se encendieron las alarmas y los miembros de IRTA tuvieron que acudir para intentar solucionar la entada de agua en los garajes que, como el de Honda, tuvieron que retirar las moquetas del suelo, completamente empapadas.

Sin embargo, el sol que salió desde primera hora del domingo y el termómetro, que a las ocho de la mañana ya estaba en los 21 grados, permitió que la pista se fuera secando, a lo que también contribuyó la carrera de la Rookies Cup celebrada justo antes. De este modo, los pilotos de MotoGP salideron a pista para celebrar el Warm Up del GP de los Países Bajos con una temperatura ambiente ya de 25 grados, con 29 en el asfalto.

El box de los equipos en Assen se inundó durante la noche y algunos tuvieron que retirar las moquetas del suelo Foto de: Motorsport.com

En esas condiciones Marco Bezzecchi volvió a ser el más rápido en pista con un tiempo de 1.31.955 con goma media delante y detrás, seguramente la que utilizará en la carrera. Fue la tercera sesión dominada por el italiano, tras el FP1, la Práctica y el FP2, no liderando, precisamente la clasificación (Q2) y la Sprint, aunque eso no quita que el de Aprilia se perfila como el claro favorito a la victoria, con permiso de los pilotos de Trackhouse, Ai Ogura y Raúl Fernández, que ganó ayer la carrera corta, pero que este domingo quire asegurar un buen resultado sin arriesgarse a una caída, después de haber fallado en los últimos domingos y no subir al podio desde la primera carrera, en Tailandia.

Precisamente Ogura terminó segundo a 2 milésimas de Bezzecchi, con Peco Bagnaia, Pedro Acosta, Alex Márquez, Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio a continuacón, cerrando el top 10 Raúl, Joan Mir y Enea Bastianini. El poleman Jorge Martín sigue sin logra poner a punto su moto y acabó 11º.