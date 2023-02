Bezzecchi lidera la primera jornada de test en Sepang; las Honda, desaparecidas

Cargar el reproductor de audio

La primera jornada de la pretemporada oficial de MotoGP no dejó grandes sorpresas, confirmando que el claro dominio de las Ducati mostrado en 2022 va a vivir una continuidad, si no más, en el presente curso, mientras que Honda sigue con su particular travesía del desierto.

Marco Bezzecchi, que el pasado año fue el mejor debutante y ya dio muestras de su extraordinaria categoría, fue el más rápido de la jornada logrando, en la última hora del día, cerrar una vuelta rápida de 1.58.470, suficiente para batir a Enea Bastianini, que había superado a su vez a Jorge Martín para establecer las tres primeras posiciones en manos de los jóvenes aspirantes de la marca italiana, entre los que solo se pudo colar Maverick Viñales y su Aprilia, también en la parte final de la jornada, y situarse tercero. Quinto fue el campeón del mundo en ejercicio, Pecco Bagnaia, completando un poker de Ducati en el top 5, que se extendía hasta siete motos italianas entre los diez primeros.

Aleix Espargaró fue sexto, también con una salida tardía para mejorar su crono, superando a las Desmosedici de Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez, el único debutante con Ducati que, a última hora también, dio un interesante paso adelante para llegar a estar cuarto en la hoja de tiempos. Al final el de Cervara acabó noveno.

La primera maque no italiana fue la Yamaha de Franco Morbidelli, que en este primer día de trabajo logró acabar por delante de su compañero y piloto franquicia de la casa de Iwata, Fabio Quartararo, que acabó 11º, justo por delante de Marc Márquez, la primera Honda que fue 954 milésimas más lento que Bezzecchi.

Miguel Oliveira y Raúl Fernández, con la Aprilia 2022 de RNF terminaron muy juntos en la tabla de tiempos, ambos por delante de la primera KTM de la clasificación, la del debutante Jack Miller, que acabó 16º a 1,35 del más rápido, escenificando el petardazo de la casa austríaca en este primer día de test, con todos sus pilotos fuera del top 15.

En el capitulo de caídas, se registraron un total de cuatro protagonizadas por Augusto Fernández, Marco Bezzecci, Pol Espargaró y Miguel Oliveira, todas sin consecuencias.

El test seguirá este sábado con la segunda jornada y acabará el domingo con la tercera y última.

Resultados jornada 1 test Sepang:

Pos. Piloto Equipo Tiempo Dif. Dif. Pre V 1 72 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team 1:58.470 0.000 0.000 54/55 2 12 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:58.600 0.130 0.130 65/67 3 23 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team 1:58.732 0.262 0.132 42/54 4 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing 1:58.737 0.267 0.005 21/67 5 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:58.857 0.387 0.120 23/58 6 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:58.941 0.471 0.084 44/49 7 5 Johann Zarco Prima Pramac Racing 1:58.966 0.496 0.025 46/56 8 49 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing MotoGP™ 1:59.021 0.551 0.055 45/47 9 73 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP™ 1:59.036 0.566 0.015 47/53 10 21 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP™ 1:59.118 0.648 0.082 54/59 11 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP™ 1:59.422 0.952 0.304 47/58 12 93 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:59.424 0.954 0.002 23/58 13 10 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team 1:59.469 0.999 0.045 21/50 14 88 Miguel Oliveira RNF MotoGP™ Team 1:59.730 1.260 0.261 39/50 15 25 Raul Fernandez RNF MotoGP™ Team 1:59.813 1.343 0.083 52/54 16 43 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 1:59.826 1.356 0.013 48/53 17 36 J oan Mir Repsol Honda Team 1:59.832 1.362 0.006 47/53 18 42 Alex Rins LCR Honda Castrol 1:59.963 1.493 0.131 49/66 19 37 Augusto Fernandez GASGAS Factory Racing Tech3 2:00.027 1.557 0.064 23/58 20 44 Pol Espargaro GASGAS Factory Racing Tech3 2:00.078 1.608 0.051 40/58 21 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 2:00.085 1.615 0.007 18/60 22 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 2:01.204 2.734 1.119 27/49 23 81 Katsuyuki Nakasuga 2:01.239 2.769 0.035 45/58 24 6 S tefan Bradl 2:03.501 5.031 2.262 2/3 35 Cal Crutchlow

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Repsol Honda Team 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images