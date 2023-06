Sachsenring.- En su última vuelta, Marco Bezzecchi marcó el mejor tiempo de la P2 del Gran Premio de Alemania de MotoGP, y el mejor de la jornada, bajando hasta el 1.20.271 y mejorando el crono más rápido de la mañana, el de Johann Zarco (1.20.702). Por detrás del piloto del VR46 acabó Jorge Martín a 40 milésimas, terminando Aleix Espargaró tercero tras las dos Ducati.

Pecco Bagnaia logró el cuarto mejor tiempo, superando a Jack Miller que dio un salto respecto a la mañana importante. Fabio Quartararo logró ser el sexto más rápido, por delante de las Ducati de Luca Marini, Enea Bastianini y Alex Márquez; Brad Binder cerró el top 10 de la sesión.

Fuerte caída de Márquez, que está fuera de la Q2

Sin embargo, en la combinada de tiempos de la jornada, Binder acabó fuera de la Q2, mientras que Zarco, con el tiempo de la mañana, se metió dentro pese a terminar la sesión 14º. El francés no pudo hacer un último intento con neumático nuevo blando trasero porque cuando salía del pitlane se lo llevó por delante Marc Márquez. El de Honda se cayó a final de recta, su moto salió deslizando e impactó de forma violenta contra la Ducati del galo que, afortunadamente, no fue golpeado, solo la moto, que se partió por el impacto. La caída de Marc llegó después de haber protagonizado tres salvadas durante la sesión. Tras la tercera salvada, Marc levantó un dedo (el medio), no se sabe si a un rival o al destino.

Debido a esa caída, Márquez no pudo hacer el último ataque al tiempo y tendrá que pasar por la Q2 en un circuito en el que ha logrado 11 victorias y 10 pole position. También deberán pasar por la criba de la clasificaciónn Q1 Miguel Oliveira, Maverick Viñales, Franco Morbidelli y Raúl Fernández. El español de RNF tuvo una fuerte caída y parecía que se había hecho daño en la mano, pero el madrileño volvió a la pista. El que no pudo hacerlo fue Takaaki Nakagami, que se lastimó la mano y tuvo que ir al centro médico, aunque el equipo LCR informa que no hay fractura y se le espera mañana de regreso a la pista. También se cayeron, a última hora, Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio.

Resultados de la P2 de MotoGP en el GP de Alemania 2023: