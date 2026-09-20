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Bezzecchi lidera el Warm Up de Austria y Acosta vuelve a caerse a última hora

Los cuatro favoritos a la victorias este domingo en el GP de Austria lideraron la sesión de calentamiento del domingo por la mañana, con Marco Bezzecchi por delante y con el de KTM sufriendo una nueva caída ya con el crono a cero.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta quiso olvidarse rápidamente del error del sábado en la sprint, cuando se cayó liderando la carrera corta del fin de semana, para salir al Warm Up a afinar su KTM de cara a la carrera de este domingo a partir de las dos de la tarde, en la que es el gran favorito para conseguir su primera victoria desde que llegó, hace tres años, a MotoGP. El murciano marcó ya un tiemo rápido nada más comenzar la sesión de 10 minutos, pero tanto Marc Márquez, primero, como Marco Bezzecchi, después,, mejoraron el crono del corredor de KTM.

Ya en la parte final de la sesión, Acosta intentó un último giro rápido para entener que todo estaba a punto en su moto y recuperar el liderato del Warm Up, pero como le pasó el sábado, sufrió una caída, la tercera del fin de semana, que el dejó tercero, por detrás de Bezzecchi y Márquez, y por delante de Jorge Martín, ganador ayer y cuarto en este domingo por la mañana.

 

Como la mayoría de pilotos, la combinación de los cuatro fue goma blanda delante y media trasera, con las únicas excepciones de Pecco Bagnaia y Pol Espargaró, que optaron por la goma blanda delante y detrás. 

Quinto en la hora de tiempos terminó Diogo Moreira, superando a Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y al propio Espargaró, que corre en sustitución del lesionado Maverick Viñales.

Johann Zarco y Enea Bastianini completaron el top 10, del que quearon fuera Fabio Di Giannantonio, Alex Márquez o Ai Ogura, otro que se mostró muy consistente y que no se puede descartar en la lucha por el podio.  Bagnaia termino el 15 en la hoja de tiempos.

Clasificación Warm Up MotoGP GP de Austria 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

1'29.337

   175.210  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

+0.157

1'29.494

 0.157 174.903  
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 6

+0.209

1'29.546

 0.052 174.801  
4 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+0.347

1'29.684

 0.138 174.532  
5 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 7

+0.458

1'29.795

 0.111 174.317  
6 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 7

+0.526

1'29.863

 0.068 174.185  
7 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 6

+0.526

1'29.863

 0.000 174.185  
8 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 7

+0.665

1'30.002

 0.139 173.916  
9 France J. Zarco LCR 5 Honda 7

+0.669

1'30.006

 0.004 173.908  
10 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+0.737

1'30.074

 0.068 173.777  
11 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.849

1'30.186

 0.112 173.561  
12 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 7

+0.880

1'30.217

 0.031 173.501  
13 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+0.939

1'30.276

 0.059 173.388  
14 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 7

+1.040

1'30.377

 0.101 173.194  
15 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+1.061

1'30.398

 0.021 173.154  
16 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+1.065

1'30.402

 0.004 173.146  
17 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+1.145

1'30.482

 0.080 172.993  
18 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 7

+1.193

1'30.530

 0.048 172.901  
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+1.567

1'30.904

 0.374 172.190  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 7

+1.642

1'30.979

 0.075 172.048  
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 7

+2.637

1'31.974

 0.995 170.187  
22 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 3

 

      
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