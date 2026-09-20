Bezzecchi lidera el Warm Up de Austria y Acosta vuelve a caerse a última hora

Pedro Acosta quiso olvidarse rápidamente del error del sábado en la sprint, cuando se cayó liderando la carrera corta del fin de semana, para salir al Warm Up a afinar su KTM de cara a la carrera de este domingo a partir de las dos de la tarde, en la que es el gran favorito para conseguir su primera victoria desde que llegó, hace tres años, a MotoGP. El murciano marcó ya un tiemo rápido nada más comenzar la sesión de 10 minutos, pero tanto Marc Márquez, primero, como Marco Bezzecchi, después,, mejoraron el crono del corredor de KTM.

Ya en la parte final de la sesión, Acosta intentó un último giro rápido para entener que todo estaba a punto en su moto y recuperar el liderato del Warm Up, pero como le pasó el sábado, sufrió una caída, la tercera del fin de semana, que el dejó tercero, por detrás de Bezzecchi y Márquez, y por delante de Jorge Martín, ganador ayer y cuarto en este domingo por la mañana.

Como la mayoría de pilotos, la combinación de los cuatro fue goma blanda delante y media trasera, con las únicas excepciones de Pecco Bagnaia y Pol Espargaró, que optaron por la goma blanda delante y detrás.

Quinto en la hora de tiempos terminó Diogo Moreira, superando a Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y al propio Espargaró, que corre en sustitución del lesionado Maverick Viñales.

Johann Zarco y Enea Bastianini completaron el top 10, del que quearon fuera Fabio Di Giannantonio, Alex Márquez o Ai Ogura, otro que se mostró muy consistente y que no se puede descartar en la lucha por el podio. Bagnaia termino el 15 en la hoja de tiempos.