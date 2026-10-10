Bezzecchi lidera el FP2 de Indonesia por delante de Fernández y Márquez

Marco Bezzecchi fue el más rápido en el último entrenamiento libre del fin de semana antes de las clasificaciones y las carreras, parando el cron o en 1.29.560, lejos sin embargo del mejor crono del viernes, en la Práctica, que lo marco Raúl Fernández, con la misma moto, girando en 1.28.725, un crono con el que estableció el nuevo récord absoluto de la pista. El de Trackhouse fue el segundo más rápido de la sesión, a 174 milésimas del italiano, por delante de Marc Márquez que acabó tercero.

Cuarto se colocó Fabio Di Giannantonio, 29 milésima más rapído que Jorge Martín, el líder del campeonato, que parece estar ligeramente por detrás de sus principales perseguidores en la general, Márquez y Bezzecchi.

Pedro Acosta colocó su KTM en la quinta posición, por delante de Ai Ogura, que arrastra una pequeña lesión en el dedo pequeño de la mano derecha, Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia y Alex Márquez, colocando tres Ducati en el top 10.

A falta de 22 minutos para el final de la sesión, Toprak Razgatlioglu sufrió un high side en la curva 3, golpeando con violencia el hombro derecho contra el asfalto, viendose rápidamente como el turco de Pramac se cogia con la mano izquierda el brazo derecho, lo que disparó todas las alarmas en el garaje italiano y en el de Yamaha. El turco volvió al box sin pasar por la clinica, lo que calmó la situación, pero ya no volvió a pista en el FP2.

Según Yamaha, a Toprak se le salió el hombro, pero se le volvió a colocar en el sitio. Tras ser revisado por el doctor Charte, el piloto fue autorizado para seguir en acción, por lo que el equipo le preparó la segunda moto para salir a la Q1.