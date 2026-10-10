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Bezzecchi lidera el FP2 de Indonesia por delante de Fernández y Márquez

Marco Bezzecchi fue el más rápido en el FP2 del GP de Indonesia, por delante de Raúl Fernández, que sigue siendo el más rápido del fin de semana, y Marc Márquez, que fue tercero.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi fue el más rápido en el último entrenamiento libre del fin de semana antes de las clasificaciones y las carreras, parando el cron o en 1.29.560, lejos sin embargo del mejor crono del viernes, en la Práctica, que lo marco Raúl Fernández, con la misma moto, girando en 1.28.725, un crono con el que estableció el nuevo récord absoluto de la pista. El de Trackhouse fue el segundo más rápido de la sesión, a 174 milésimas del italiano, por delante de Marc Márquez que acabó tercero.

Cuarto se colocó Fabio Di Giannantonio, 29 milésima más rapído que Jorge Martín, el líder del campeonato, que parece estar ligeramente por detrás de sus principales perseguidores en la general, Márquez y Bezzecchi.

Pedro Acosta colocó su KTM en la quinta posición, por delante de Ai Ogura, que arrastra una pequeña lesión en el dedo pequeño de la mano derecha, Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia y Alex Márquez, colocando tres Ducati en el top 10.

A falta de 22 minutos para el final de la sesión, Toprak Razgatlioglu sufrió un high side en la curva 3, golpeando con violencia el hombro derecho contra el asfalto, viendose rápidamente como el turco de Pramac se cogia con la mano izquierda el brazo derecho, lo que disparó todas las alarmas en el garaje italiano y en el de Yamaha. El turco volvió al box sin pasar por la clinica, lo que calmó la situación, pero ya no volvió a pista en el FP2. 

Según Yamaha, a Toprak se le salió el hombro, pero se le volvió a colocar en el sitio. Tras ser revisado por el doctor Charte, el piloto fue autorizado para seguir en acción, por lo que el equipo le preparó la segunda moto para salir a la Q1.

Clasificación FP2 de MotoGP del GP de Indonesia 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 17

1'29.560

   173.246  
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 15

+0.174

1'29.734

 0.174 172.911  
3 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

+0.311

1'29.871

 0.137 172.647  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 10

+0.359

1'29.919

 0.048 172.555  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 16

+0.388

1'29.948

 0.029 172.499  
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 16

+0.504

1'30.064

 0.116 172.277  
7 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 14

+0.583

1'30.143

 0.079 172.126  
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+0.751

1'30.311

 0.168 171.806  
9 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 16

+0.854

1'30.414

 0.103 171.610  
10 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 15

+0.868

1'30.428

 0.014 171.584  
11 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 15

+0.879

1'30.439

 0.011 171.563  
12 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 16

+0.938

1'30.498

 0.059 171.451  
13 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 16

+0.948

1'30.508

 0.010 171.432  
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 15

+1.122

1'30.682

 0.174 171.103  
15 France J. Zarco LCR 5 Honda 12

+1.131

1'30.691

 0.009 171.086  
16 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 12

+1.133

1'30.693

 0.002 171.082  
17 Italy L. Marini Honda 10 Honda 14

+1.199

1'30.759

 0.066 170.958  
18 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 15

+1.393

1'30.953

 0.194 170.593  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 4

+1.573

1'31.133

 0.180 170.256  
20 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 16

+1.608

1'31.168

 0.035 170.191  
21 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+1.806

1'31.366

 0.198 169.822  
22 Spain A. Espargaró Honda 41 Honda 9

+1.820

1'31.380

 0.014 169.796  
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