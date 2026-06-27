Bezzecchi lidera el FP2 del GP de los Países Bajos
Marco Bezzecchi lideró el último entrenamiento libre del fin de semana este sábado en Assen, por delante de Raúl Fernández y Ai Ogura, triplete de Aprilia.
Bezzecchi enfilando la chicane de entrada a meta en Assen
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Assen (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi lideró por delante de otras dos Aprilia el FP2 del Gran Premio de los Países Bajos, un fin de semana de claro dominio de las motos de Noale en general y del piloto italiano en particular, que tras la agresión al comisario en Brno, y todo lo que aquello acarreó, ha demostrado ser capaz de recuperarse mentalmente de la situación para volver a mostrarse competitivo.
Detrás del 1.31.611 de Bezzecchi, terminaron Raúl Fernández y Ai Ogura, de Trackhouse-Aprilia, con Fabio Di Giannantonio como primera Ducati, una vez más, y Marc Márquez, quinto, tomandose la sesión con mucha calma para guardar energia.
Una vez más, y ya van demasiada, la KTM RC16 de Pedro Acosta se paró, nada más iniciar la sesión, viendose obligado el corredor a volver por sus medios al box, mientras que los comisarios retiraban la moto y la llevaban al garaje, donde llegó ya con la sesión casi terminada. KTM decidió reducir las revoluciones del motor de la moto para que no se rompiera, pero los problemas electrónicos no se pueden evitar con esa medida y siguen causando muchos trastornos a Acosta, que por culpa de este problema casi no pudo probar la goma media trasera, como sí han hecho la mayoría de rivales, solo dos vueltas al final de la sesión, que acabó con el sexto mejor tiempo
Jorge Martín acabó séptimo como peor Aprilia pero por delante de Pecco Bagnaia. Alex Márquez, que ayer sufrió una fea caída, logró el noveno mejor tiempo, cerrando el top 10 el italiano Franco Morbidelli.
Fermín Aldeguer, lesionado en la 7ª vértebra, causó baja de la sesión y no competirá el resto del fin de semana.
Clasificación FP2 MotoGP del GP de los Países Bajos 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|16
|
1'31.611
|178.485
|2
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|10
|
+0.120
1'31.731
|0.120
|178.251
|3
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|15
|
+0.239
1'31.850
|0.119
|178.020
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|13
|
+0.309
1'31.920
|0.070
|177.885
|5
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|14
|
+0.379
1'31.990
|0.070
|177.749
|6
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|11
|
+0.502
1'32.113
|0.123
|177.512
|7
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|15
|
+0.509
1'32.120
|0.007
|177.498
|8
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|12
|
+0.580
1'32.191
|0.071
|177.362
|9
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|13
|
+0.726
1'32.337
|0.146
|177.081
|10
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|12
|
+0.745
1'32.356
|0.019
|177.045
|11
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|14
|
+0.755
1'32.366
|0.010
|177.026
|12
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|12
|
+0.780
1'32.391
|0.025
|176.978
|13
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|11
|
+0.891
1'32.502
|0.111
|176.765
|14
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|12
|
+1.073
1'32.684
|0.182
|176.418
|15
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|10
|
+1.075
1'32.686
|0.002
|176.414
|16
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|12
|
+1.165
1'32.776
|0.090
|176.243
|17
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|11
|
+1.179
1'32.790
|0.014
|176.217
|18
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|10
|
+1.186
1'32.797
|0.007
|176.203
|19
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|13
|
+1.401
1'33.012
|0.215
|175.796
|20
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|11
|
+1.678
1'33.289
|0.277
|175.274
|21
|A. Fernández Yamaha
|47
|Yamaha
|13
|
+2.387
1'33.998
|0.709
|173.952
|22
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|12
|
+2.908
1'34.519
|0.521
|172.993
|Ver resultados
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