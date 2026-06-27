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Bezzecchi lidera el FP2 del GP de los Países Bajos

Marco Bezzecchi lideró el último entrenamiento libre del fin de semana este sábado en Assen, por delante de Raúl Fernández y Ai Ogura, triplete de Aprilia.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Bezzecchi enfilando la chicane de entrada a meta en Assen

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi lideró por delante de otras dos Aprilia el FP2 del Gran Premio de los Países Bajos, un fin de semana de claro dominio de las motos de Noale en general y del piloto italiano en particular, que tras la agresión al comisario en Brno, y todo lo que aquello acarreó, ha demostrado ser capaz de recuperarse mentalmente de la situación para volver a mostrarse competitivo.

Detrás del 1.31.611 de Bezzecchi, terminaron Raúl Fernández y Ai Ogura, de Trackhouse-Aprilia, con Fabio Di Giannantonio como primera Ducati, una vez más, y Marc Márquez, quinto, tomandose la sesión con mucha calma para guardar energia. 

Una vez más, y ya van demasiada, la KTM RC16 de Pedro Acosta se paró, nada más iniciar la sesión, viendose obligado el corredor a volver por sus medios al box, mientras que los comisarios retiraban la moto y la llevaban al garaje, donde llegó ya con la sesión casi terminada. KTM decidió reducir las revoluciones del motor de la moto para que no se rompiera, pero los problemas electrónicos no se pueden evitar con esa medida y siguen causando muchos trastornos a Acosta, que por culpa de este problema casi no pudo probar la goma media trasera, como sí han hecho la mayoría de rivales, solo dos vueltas al final de la sesión, que acabó con el sexto mejor tiempo

Jorge Martín acabó séptimo como peor Aprilia pero por delante de Pecco Bagnaia. Alex Márquez, que ayer sufrió una fea caída, logró el noveno mejor tiempo, cerrando el top 10 el italiano Franco Morbidelli.

Fermín Aldeguer, lesionado en la 7ª vértebra, causó baja de la sesión y no competirá el resto del fin de semana.

Clasificación FP2 MotoGP del GP de los Países Bajos 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 16

1'31.611

   178.485  
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 10

+0.120

1'31.731

 0.120 178.251  
3 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 15

+0.239

1'31.850

 0.119 178.020  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+0.309

1'31.920

 0.070 177.885  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 14

+0.379

1'31.990

 0.070 177.749  
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 11

+0.502

1'32.113

 0.123 177.512  
7 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15

+0.509

1'32.120

 0.007 177.498  
8 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 12

+0.580

1'32.191

 0.071 177.362  
9 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+0.726

1'32.337

 0.146 177.081  
10 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 12

+0.745

1'32.356

 0.019 177.045  
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 14

+0.755

1'32.366

 0.010 177.026  
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 12

+0.780

1'32.391

 0.025 176.978  
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 11

+0.891

1'32.502

 0.111 176.765  
14 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 12

+1.073

1'32.684

 0.182 176.418  
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 10

+1.075

1'32.686

 0.002 176.414  
16 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 12

+1.165

1'32.776

 0.090 176.243  
17 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 11

+1.179

1'32.790

 0.014 176.217  
18 Spain J. Mir Honda 36 Honda 10

+1.186

1'32.797

 0.007 176.203  
19 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+1.401

1'33.012

 0.215 175.796  
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 11

+1.678

1'33.289

 0.277 175.274  
21 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 13

+2.387

1'33.998

 0.709 173.952  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 12

+2.908

1'34.519

 0.521 172.993  
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